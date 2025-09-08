onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir İçim Su: Hakan Sabancı ve Hande Erçel Ayrılığıyla Gündemden Düşmeyen Arzu Sabancı Gençliğini Paylaştı!

Bir İçim Su: Hakan Sabancı ve Hande Erçel Ayrılığıyla Gündemden Düşmeyen Arzu Sabancı Gençliğini Paylaştı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.09.2025 - 13:49

Sabancı ailesi yine magazin gündeminde! Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in ayrılığı sonrası sık sık konuşulan Arzu Sabancı bu kez gençlik fotoğrafıyla gündeme geldi. 7 Eylül’de 60 yaşına basan Arzu Sabancı’nın doğum günü paylaşımları hız kesmeden sürüyor. Son olarak bir yakınının paylaştığı fotoğrafla Sabancı’nın gençlik yıllarını da görmüş olduk. 

Buyurun detaylara…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabancı ailesi magazinin en çok merak edilen ailelerinden biri.

Sabancı ailesi magazinin en çok merak edilen ailelerinden biri.

Yıllardır Türkiye’nin en köklü ailelerinden biri olmalarının yanında, özellikle genç kuşak üyelerinin aşk hayatları sık sık gündeme taşınıyor. Hakan Sabancı’nın üç yıla yakın süren Hande Erçel ilişkisiyle gündemden düşmediğini hepimiz biliyoruz. 

Ancak çiftin sürpriz ayrılığı sonrası gözler bir anda anne Arzu Sabancı’ya çevrildi. İddialara göre Hande’nin evlilik istemesi ve Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye baştan beri mesafeli yaklaşması, ayrılık sürecinde etkili oldu.

Aslında Arzu Sabancı uzun süre sessizliğini korudu.

Aslında Arzu Sabancı uzun süre sessizliğini korudu.

Ancak geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşarak iddialara yanıt verdi. Paylaşımında, Hande Erçel için “Zarif, akıllı ve çok güzel değerleri olan bir genç kız. Onları mutlulukla izledim” derken, ayrılığın tamamen Hande ve Hakan’ın kararı olduğunu vurguladı. Ayrıca oğullarının özel hayatına asla müdahil olmadıklarını da özellikle belirtti. Bu açıklamalarla birlikte “beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışıyorlar” diyerek sitemini de dile getirdi.

Kaçıranlar için açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik

Tüm bu tartışmalar sürerken Arzu Sabancı’nın doğum günü geldi çattı.

Tüm bu tartışmalar sürerken Arzu Sabancı’nın doğum günü geldi çattı.

7 Eylül’de 60 yaşına basan Sabancı için ailesi ve yakın çevresi kutlamalar yaptı. Gelini Nazlı Sabancı da kayınvalidesinin doğum gününü sosyal medya hesabından “7 Eylül bizim için çok önemli bir gün. İyi ki doğdunuz” notuyla kutladı. Nazlı’nın kayınvalidesine “sizli bizli” hitap etmesi de sosyal medyada dikkatlerden kaçmadı.

O paylaşıma burada yer vermiştik:

Ve şimdi yeni bir paylaşım daha geldi.

Ve şimdi yeni bir paylaşım daha geldi.

Arzu Sabancı’nın bir yakını, gençlik yıllarına ait bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Fotoğrafta Arzu Sabancı’nın güzelliği dikkat çekti. Gençlik haliyle de kendine hayran bırakan Sabancı'nın bu karesi sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görünen o ki, Arzu Sabancı sadece bugünkü şıklığıyla değil, gençliğinden bu yana ışığıyla hep dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış. ❤️

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
3
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın