Bir İçim Su: Hakan Sabancı ve Hande Erçel Ayrılığıyla Gündemden Düşmeyen Arzu Sabancı Gençliğini Paylaştı!

Ancak geçtiğimiz günlerde ilk kez konuşarak iddialara yanıt verdi. Paylaşımında, Hande Erçel için “Zarif, akıllı ve çok güzel değerleri olan bir genç kız. Onları mutlulukla izledim” derken, ayrılığın tamamen Hande ve Hakan’ın kararı olduğunu vurguladı. Ayrıca oğullarının özel hayatına asla müdahil olmadıklarını da özellikle belirtti. Bu açıklamalarla birlikte “beni olmadığım biri gibi göstermeye çalışıyorlar” diyerek sitemini de dile getirdi.