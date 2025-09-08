Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın Yeni Sezon Afişindeki Abartılı Makyajı Dillere Fena Düştü!
Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir ikinci sezonuyla geri dönüyor! Fragmanla başlayan heyecan, şimdi de yayınlanan aşk dolu afişle zirveye çıktı. Başrollerdeki Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın birlikte verdikleri poz sosyal medyada gündem olurken, Ozan Akbaba’nın makyajlı hali ise olay oldu. Seyirciler “Bu sürme neden bu kadar abartıldı?” diyerek yorum yağdırdı.
Gelin o yorumlara birlikte bakalım.
Son yıllarda ekrana damgasını vuran dizilerden biri hiç şüphesiz Uzak Şehir.
Fragmandaki romantik sahnelerin ardından dizinin 2. sezon afişi de geçtiğimiz günlerde paylaşıldı.
İkilinin birbirine yakın pozları hayranları heyecanlandırırken, afişin bir detayı ise gündemden düşmedi: Ozan Akbaba’nın gözündeki sürme! 🥲
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
