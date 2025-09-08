onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın Yeni Sezon Afişindeki Abartılı Makyajı Dillere Fena Düştü!

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın Yeni Sezon Afişindeki Abartılı Makyajı Dillere Fena Düştü!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
08.09.2025 - 13:02

Kanal D’nin fenomen dizisi Uzak Şehir ikinci sezonuyla geri dönüyor! Fragmanla başlayan heyecan, şimdi de yayınlanan aşk dolu afişle zirveye çıktı. Başrollerdeki Sinem Ünsal ve Ozan Akbaba’nın birlikte verdikleri poz sosyal medyada gündem olurken, Ozan Akbaba’nın makyajlı hali ise olay oldu. Seyirciler “Bu sürme neden bu kadar abartıldı?” diyerek yorum yağdırdı.

Gelin o yorumlara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son yıllarda ekrana damgasını vuran dizilerden biri hiç şüphesiz Uzak Şehir.

Son yıllarda ekrana damgasını vuran dizilerden biri hiç şüphesiz Uzak Şehir.

Aşiret hikayesini seyirciyle buluşturan dizi, ilk sezonunda reyting rekorları kırarak zirveyi kimselere kaptırmamıştı. Cihan ve Alya karakterlerinin hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizi, ikinci sezonuyla geri dönmeye hazırlanıyor.

Kanal D, geçtiğimiz günlerde Uzak Şehir’in yeni sezon fragmanını yayınladı. Fragmanda Cihan ve Alya’nın aşklarının Boran’ın mezarında alevlendiği sahne, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İzleyiciler bu aşkın ikinci sezona damgasını vuracağını şimdiden konuşmaya başladı.

Fragmanı izlemek isteyenler için:

Fragmandaki romantik sahnelerin ardından dizinin 2. sezon afişi de geçtiğimiz günlerde paylaşıldı.

Fragmandaki romantik sahnelerin ardından dizinin 2. sezon afişi de geçtiğimiz günlerde paylaşıldı.

Afişte sadece Cihan ve Alya karakterlerinin yer alması, “Bu sezon tamamen onların aşkını izleyeceğiz” yorumlarını da beraberinde getirdi.

İkilinin birbirine yakın pozları hayranları heyecanlandırırken, afişin bir detayı ise gündemden düşmedi: Ozan Akbaba’nın gözündeki sürme! 🥲

İkilinin birbirine yakın pozları hayranları heyecanlandırırken, afişin bir detayı ise gündemden düşmedi: Ozan Akbaba’nın gözündeki sürme! 🥲

Sosyal medyada Akbaba'nın abartılı makyajı dillere fena düştü. İşte gelen yorumlar...

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın