Sinem Kobal’ın Kardeşi Kerem Kobal Evlendi: Erik Dalı Oynayan Kenan İmirzalıoğlu Gecenin Yıldızı Oldu!

Çocuk yaşta başladığı oyunculuk yolculuğu, onu kısa sürede Türkiye’nin yıldızları arasına taşıdı. Diziyi izleyenler hatırlayacaktır; sadece Sinem değil, erkek kardeşi Kerem Kobal da birkaç bölüm projede rol almıştı. O dönem genç yaşında Atacan karakteriyle dikkat çeken Kerem, ablası gibi oyunculukta ilerlemeyi başaramadı. Daha sonra yolunu değiştirerek mühendislik okuyan ve mezuniyetin ardından Avustralya’da yeni bir hayat kuran Kerem Kobal, bambaşka bir kariyere yöneldi.