Sinem Kobal’ın Kardeşi Kerem Kobal Evlendi: Erik Dalı Oynayan Kenan İmirzalıoğlu Gecenin Yıldızı Oldu!

Gülistan Başköy
08.09.2025 - 09:01

Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın erkek kardeşi Kerem Kobal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile evlendi. Düğünden kareler sosyal medyaya düşerken, abla Sinem Kobal mutluluğunu paylaşmayı ihmal etmedi. Kobal ailesinin bu özel gününde Kenan İmirzalıoğlu da eşiyle birlikte sahnedeydi. Ünlü çift, “Erik Dalı” eşliğinde kurtlarını dökerek geceye damga vurdu. 

Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, kendi özel hayatıyla değil bu kez ailesindeki mutluluğuyla gündeme geldi.

2016 yılında meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile görkemli bir düğünle evlenen Kobal, mutlu evliliğini yıllardır gözlerden uzak bir şekilde sürdürüyor. Çiftin Lalin (2020) ve Leyla (2022) adını verdikleri iki kız çocukları bulunuyor. Sosyal medyada son dönemde sıkça çıkan “ayrılık” iddialarına ise birlikte verdikleri pozlarla yalanlayan ikili, her fırsatta sağlam birlikteliklerini sergilemeye devam ediyor.

Sinem Kobal, kariyerinde ise şüphesiz ki en çok “Selena” dizisiyle hafızalara kazındı.

Çocuk yaşta başladığı oyunculuk yolculuğu, onu kısa sürede Türkiye’nin yıldızları arasına taşıdı. Diziyi izleyenler hatırlayacaktır; sadece Sinem değil, erkek kardeşi Kerem Kobal da birkaç bölüm projede rol almıştı. O dönem genç yaşında Atacan karakteriyle dikkat çeken Kerem, ablası gibi oyunculukta ilerlemeyi başaramadı. Daha sonra yolunu değiştirerek mühendislik okuyan ve mezuniyetin ardından Avustralya’da yeni bir hayat kuran Kerem Kobal, bambaşka bir kariyere yöneldi.

Ve dün, Kerem Kobal hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı.

Uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile dünyaevine giren Kerem, aile üyeleri ve yakın dostlarının katıldığı romantik bir düğünle evlendi.

Sinem Kobal da kardeşinin bu özel anlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu’nun sahneye çıkarak “Erik Dalı” eşliğinde kurtlarını döktüğü dakikalar oldu.

İkili, neşeli halleriyle davetlileri coştururken, düğün boyunca böyle eğlendi:

