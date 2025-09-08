Sinem Kobal’ın Kardeşi Kerem Kobal Evlendi: Erik Dalı Oynayan Kenan İmirzalıoğlu Gecenin Yıldızı Oldu!
Ünlü oyuncu Sinem Kobal’ın erkek kardeşi Kerem Kobal, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Katie Christie ile evlendi. Düğünden kareler sosyal medyaya düşerken, abla Sinem Kobal mutluluğunu paylaşmayı ihmal etmedi. Kobal ailesinin bu özel gününde Kenan İmirzalıoğlu da eşiyle birlikte sahnedeydi. Ünlü çift, “Erik Dalı” eşliğinde kurtlarını dökerek geceye damga vurdu.
Gelin o paylaşımlara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Sinem Kobal, kendi özel hayatıyla değil bu kez ailesindeki mutluluğuyla gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sinem Kobal, kariyerinde ise şüphesiz ki en çok “Selena” dizisiyle hafızalara kazındı.
Ve dün, Kerem Kobal hayatının en mutlu günlerinden birini yaşadı.
Sinem Kobal da kardeşinin bu özel anlarını sosyal medya hesabından peş peşe paylaştı.
İkili, neşeli halleriyle davetlileri coştururken, düğün boyunca böyle eğlendi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın