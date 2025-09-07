Aybüke Pusat'tan Soruşturma Başlatılan Manifest Grubu'na Tam Destek!
Manifest grubunun KüçükÇiftlik Park’ta verdiği 18 yaş sınırlı konseri, Türkiye’nin gündemini adeta salladı. Dans şovları ve sahne kostümleriyle dikkat çeken grup hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlattı. Bu karar sosyal medyada büyük tartışma yarattı, ünlülerden de peş peşe destek mesajları geldi. Ceylan Ertem sert sözlerle gruba sahip çıkarken, Aybüke Pusat da konser görüntülerini paylaşarak Manifest’e destek verdi.
Son dönemlerin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest, önceki akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne aldı.
Ünlü isimler de tartışmaya kayıtsız kalmadı.
Aybüke Pusat da destek verenlerden oldu.
