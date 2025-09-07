onedio
Aybüke Pusat'tan Soruşturma Başlatılan Manifest Grubu'na Tam Destek!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.09.2025 - 15:12

Manifest grubunun KüçükÇiftlik Park’ta verdiği 18 yaş sınırlı konseri, Türkiye’nin gündemini adeta salladı. Dans şovları ve sahne kostümleriyle dikkat çeken grup hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlattı. Bu karar sosyal medyada büyük tartışma yarattı, ünlülerden de peş peşe destek mesajları geldi. Ceylan Ertem sert sözlerle gruba sahip çıkarken, Aybüke Pusat da konser görüntülerini paylaşarak Manifest’e destek verdi. 

İşte detaylar…

Son dönemlerin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest, önceki akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta sahne aldı.

İlk kez +18 yaş sınırıyla düzenlenen konser, hem biletlerin kısa sürede tükenmesiyle hem de sahnede sergilenen dans şovları ve kıyafetleriyle sosyal medyanın gündemine oturdu. Binlerce kişi coşkulu anlara tanıklık ederken, konser sonrası tartışmaların fitili ateşlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konser görüntüleri üzerine gruba “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla re’sen soruşturma açıldığını duyurdu. Bu hamle kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kullanıcıların önemli bir kısmı soruşturmaya tepki gösterirken, Manifest’e destek mesajları adeta yağmur gibi geldi.

Ünlü isimler de tartışmaya kayıtsız kalmadı.

Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından oldukça sert ifadeler kullanarak, “Kadın şarkı söyler, dans eder, istediğini giyer. Bu özgürlüğü hedef alan her saldırı, toplumun tümüne yönelmiş bir tehdittir” sözleriyle gruba destek verdi. 

Ertem'in paylaşımının tamamı şöyle:

'Manifest grubuna açılan soruşturma, sahne sanatlarına ve kadının özgürlüğüne yönelik açık bir saldırıdır.

Bu ülkede binlerce çocuk gelin varken, daha geçen gün Boğaziçi Üniversitesi’nde 15 yaşında bir ‘işçi’ kız çocuğu katledilmişken, 

kadınların yaşam güvencesi olan 6284 sayılı yasa hakkında mücadeleye çoğunluk kulaklarını tıkamışken,

Narin’den Rojin’e yüzlerce cinayet karanlıkta kalmışken,

tek kelime etmeyenler; 

Sahneye çıkan kadınların kıyafetleri hakkında milyonlarca paylaşım yapıyor! Rezalet! Utanç duyuyorum! 

İşte tam da bu yüzden vah halimize!

Kadın şarkı söyler, dans eder, istediğini giyer, sahnede özgürce var olur. Bu özgürlüğü hedef alan her saldırı, toplumun tümüne yönelmiş bir tehdittir. 

Manifest’i cezalandırırsanız ne olacak?

K pop gruplarını, dünyada yüzlerce örneği olan kız gruplarını takip etmeyecek mi evdeki çocuklarınız? Ahlak bekçiliği yaparak koruyamazsınız çocuklarınızı. Onlara güvenerek, 

sevgiyle sarmalayarak, eğiterek, örnek olarak korursunuz.

Bu memlekette her dakika ‘namus’ cinayeti işleniyor. Sizin bu linçlerinizi asıl hak eden o namussuzlardır! 

Siz önce suça süreklenmiş çocukları, çeteleri gündem edin! Bu güzel genç kadınları değil!'

Aybüke Pusat da destek verenlerden oldu.

Pusat grubun konserden bir videosunu paylaşarak, “Demek ki doğru yoldasınız” notunu düştü.

