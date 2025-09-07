onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bu Ne Resmiyet? Nazlı Sabancı'dan Kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya "Sizli Bizli" Doğum Günü Kutlaması!

Bu Ne Resmiyet? Nazlı Sabancı'dan Kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya "Sizli Bizli" Doğum Günü Kutlaması!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.09.2025 - 14:05

Son günlerde oğlu Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in ayrılığıyla gündeme gelen Arzu Sabancı, 60. yaşını kutladı. Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı da kayınvalidesinin yeni yaşını sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kutladı. Paylaşımlardaki resmiyet ve kullanılan ifadeler dikkat çekti. Arzu Sabancı da gelinine samimi bir yanıt verdi.

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabancı ailesi son dönemde magazin gündeminin merkezinden düşmüyor.

Sabancı ailesi son dönemde magazin gündeminin merkezinden düşmüyor.

Üç yıla yakın süren ilişkilerinin ardından Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in sürpriz ayrılığı büyük ses getirmişti. Ayrılığın perde arkasında ise Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye sıcak bakmadığına dair iddialar öne çıkmıştı. Hatta evliliğe doğru giden süreçte Arzu Sabancı’nın “engel olduğu” ve bu nedenle ayrılıkta payı bulunduğu söylentileri dolaşmıştı.

Çok konuşulan bu iddialar üzerine sessizliğini bozan Arzu Sabancı, net bir açıklama yaparak, “Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız” sözleriyle gündemi sakinleştirmeye çalışmıştı. Yine de söylentiler bitmedi.

Açıklamasının tamamı için:

Öte yandan Nazlı Sabancı ile kayınvalidesi arasındaki mesafeli ilişki de sık sık magazin sayfalarına yansıyordu.

Öte yandan Nazlı Sabancı ile kayınvalidesi arasındaki mesafeli ilişki de sık sık magazin sayfalarına yansıyordu.

Hatta Nazlı Sabancı’nın kızı Alara’dan yalnızca “A” harfiyle bahsettiği paylaşım çok konuşulmuş, Arzu Sabancı ise hemen karşılık vererek “Burada dondurma çok seven AA ile gelmeliyim” notunu düşmüş, kaynanalığını alttan alta hissettirmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tüm bu gündemin ardından Arzu Sabancı, 7 Eylül’de 60 yaşına bastı.

Tüm bu gündemin ardından Arzu Sabancı, 7 Eylül’de 60 yaşına bastı.

Gelini Nazlı Sabancı da kayınvalidesinin doğum gününü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla kutladı. Önce Arzu Sabancı’nın pasta başındaki bir fotoğrafını paylaşarak, “7 Eylül bizim için çok önemli bir gün. İyi ki doğdunuz” notunu düştü.

Ardından birlikte verdikleri bir pozu paylaşarak, “Bana kayınvalideden öte anne oldunuz. Sizi çok seviyorum” sözlerini kullandı.

Ardından birlikte verdikleri bir pozu paylaşarak, “Bana kayınvalideden öte anne oldunuz. Sizi çok seviyorum” sözlerini kullandı.

Arzu Sabancı da gelinine, “Canım kızım. Sağlıkla, hep beraber inşallah” diyerek yanıt verdi.

Her ne kadar bu paylaşımlar aile içinde sıcak mesajlar olarak görülse de, Nazlı Sabancı’nın kayınvalidesine “sizli bizli” ifadelerle seslenmesi ve aralarındaki resmiyet, sosyal medyada dikkat çekti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
d cord

bir çeşit kurumsal evlilik,haliyle resmidir