Bu Ne Resmiyet? Nazlı Sabancı'dan Kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya "Sizli Bizli" Doğum Günü Kutlaması!

Üç yıla yakın süren ilişkilerinin ardından Hakan Sabancı ve Hande Erçel’in sürpriz ayrılığı büyük ses getirmişti. Ayrılığın perde arkasında ise Arzu Sabancı’nın bu ilişkiye sıcak bakmadığına dair iddialar öne çıkmıştı. Hatta evliliğe doğru giden süreçte Arzu Sabancı’nın “engel olduğu” ve bu nedenle ayrılıkta payı bulunduğu söylentileri dolaşmıştı.

Çok konuşulan bu iddialar üzerine sessizliğini bozan Arzu Sabancı, net bir açıklama yaparak, “Ayrılık kararı Hakan ve Hande’ye aittir; biz aile olarak bunu sonradan öğrendik. Oğullarımızın özel hayatı tamamen kendi tercihleri ve seçimleridir. Biz hiçbir zaman bu sürece müdahil olmadık ve olmayacağız” sözleriyle gündemi sakinleştirmeye çalışmıştı. Yine de söylentiler bitmedi.