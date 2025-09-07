Bu Ne Resmiyet? Nazlı Sabancı'dan Kayınvalidesi Arzu Sabancı'ya "Sizli Bizli" Doğum Günü Kutlaması!
Son günlerde oğlu Hakan Sabancı ile Hande Erçel’in ayrılığıyla gündeme gelen Arzu Sabancı, 60. yaşını kutladı. Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı da kayınvalidesinin yeni yaşını sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla kutladı. Paylaşımlardaki resmiyet ve kullanılan ifadeler dikkat çekti. Arzu Sabancı da gelinine samimi bir yanıt verdi.
İşte detaylar…
Sabancı ailesi son dönemde magazin gündeminin merkezinden düşmüyor.
Öte yandan Nazlı Sabancı ile kayınvalidesi arasındaki mesafeli ilişki de sık sık magazin sayfalarına yansıyordu.
Tüm bu gündemin ardından Arzu Sabancı, 7 Eylül’de 60 yaşına bastı.
Ardından birlikte verdikleri bir pozu paylaşarak, “Bana kayınvalideden öte anne oldunuz. Sizi çok seviyorum” sözlerini kullandı.
