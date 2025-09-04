onedio
Bunca Yıl Sonra İlk Kez Konuştu: Tepki Çeken Arzu Sabancı'dan Hande Erçel ve Hakan Sabancı Hakkında Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.09.2025 - 13:09

Geçtiğimiz dakikalarda olmayacak şey oldu ve Hakan Sabancı ile Hande Erçel aşkı hakkında bugüne dek ağzını bıçak açmayan Arzu Sabancı, ilk kez bu aşk ile ilgili bir açıklama yaptı!

Ayrılık günü paylaştığı 'Cehalet' temalı gönderi sebebiyle sosyal medyada topa tutulan Arzu Sabancı, Hande Erçel'i yerlere göklere sığdıramazken, olmadığı biri gibi yansıtıldığı için sitem etti. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

3 yıla yakın bir süredir deli dolu bir aşk yaşayan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, geçtiğimiz günlerde ayrıldığını duyurmuştu.

İlk hamleyi yapan da Hande Erçel olmuştu üstelik. Hakan'la beraber oldukları tüm pozları sosyal medya hesabından kaldıran Hande Erçel, aşkın bittiğini takipçilerine sessiz sedasız açıklamıştı. 

Ayrılıktan sonra birçok dedikodu çıktı. Ortada bir ihanet olduğu söylendi fakat şu ana dek ne Hakan'dan ne de Hande'den ayrılığa dair net bir açıklama gelmedi. 

Ayrıca başından beri bu ilişkiyi istemediği iddia edilen ve düşünülen Arzu Sabancı'nın mesele evliliğe evrildiği için daha fazla ilerlenmesine engel olduğu ve ayrılıkta payı olduğu da dedikodular arasındaydı. 

Arzu Sabancı'nın ayrılığın gerçekleştiği gün yaptığı 'Cehalet' temalı paylaşım, direkt olarak Hande ve Hakan'a gönderme olarak yorumlanmış, epey tepki çekmişti.

Geçtiğimiz dakikalarda kırk yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek şey yaşandı ve Arzu Sabancı, Hande & Hakan aşkıyla ilgili tarihinde ilk kez konuştu!

Sanıyoruz ki sosyal medyada gün geçtikçe büyüyen 'kaynana' Arzu Sabancı tepkisi canına tak etti. Bunca yıl sonra Hande hakkında ayrı, ilişkileri hakkında ayrı iki kelam etmeye karar veren Arzu Sabancı, olmadığı biri gibi gösterildiğinden yakındı. 

Hande Erçel'in zarafetini, güzelliğini ve başarısını yerlere göklere sığdıramazken, oğullarının özel hayatının tamamen kendi tercihleri olduğunu, bugüne dek müdahil olmadıklarını ve olmayacaklarını açıkladı. 

'Ayrılık kararı Hande ve Hakan'a aittir. Biz aile olarak sonradan öğrendik' vurgusunda bulundu.

Arzu Sabancı'nın açıklamasının tamamını sizler için şöyle bırakalım...

Hiç beklemiyorduk valla! Ne diyelim? 

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
