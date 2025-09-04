onedio
Meriç Aral'la Doğuma Giren Taze Baba Serkan Keskin Oğullarının Adını Neden 'Güneş' Koyduklarını Açıkladı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.09.2025 - 10:58

Geçtiğimiz gün dört gözle bekledikleri minik oğullarına kavuşan Meriç Aral ve Serkan Keskin, bebeklerine verdikleri Güneş ismiyle dikkat çekmişti. 

Hastane önünde Gazete Magazin'e röportaj veren Serkan Keskin, 32 diş doğuma da girdiğini söylerken bebeklerine neden Güneş ismini verdiklerini açıkladı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

7 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin, evliliği çokça kez erteledikten sonra geçtiğimiz eylül ayında nihayet nikah masasına oturmuştu!

Senelerdir samimiyeti ve içtenliğiyle dikkat çeken, herkesin de çok sevdiği ünlü çiftin düğününde duygusal anlara şahitlik etmiş, ünlü akımının yaşandığı bir geceye tanık olmuştuk. 

Evlendikten 6 ay sonra Meriç Aral ve Serkan Keskin'den bebek müjdesi geldi! Süreci öyle gizli saklı yaşamadılar, aksine yine dünya şekeri pozlarıyla gündeme oturdular. Bir de erkek bebek beklediklerini açıkladılar!

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in oğlu dün dünyaya geldi! Oğullarına 'Güneş' adını veren ikilinin isim seçimi dikkat çekmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Dün akşam saatlerinde Gazete Magazin muhabirleri tarafın hastanenin önünde görüntülenen Serkan Keskin, röportaj verdi!

İçinin içine sığmadığı her halinden belli olan Serkan Keskin, bebeğin sürpriz yaptığını dile getirdi. Minik oğlanın öğlen 2 yerin sabah 6'da gelmeye karar verdiğini söyleyen Serkan Keskin, duygularını 'Acayip bir şey' diyerek ifade etti. 3.5 kilo, 50 cm doğduğunu söyleyen Keskin, 'Saçları var arkadaşlar! Simsiyah, baya saçı var' diyerek güldü. Meriç Aral'ın durumunun da iyi olduğunu söyledi. 

Muhabirlerin Güneş'in genelde kızlarda duyulan bir isim olduğunu söylemesi üzerine, 'Güneş ilk günlerde geldi. Öyle de kaldı. Hep öyle seslendik. Birkaç alternatifimiz daha vardı Güneş olmazsa diye ama bakalım.' açıklamasında bulundu. 

22 Ağustos'ta yukarıda gördüğünüz pozu paylaşan çiftin daha o günden bebeklerinin ismiyle ilgili ipucu verdiği de ortaya çıktı. Meriç Aral, bu pozun arka fonuna Billie Holiday'in 'East of The Sun' şarkısını koymuştu... Tekrar hoş geldin Güneş bebek!

Gelin taze babanın bir heyecan yaşadıklarını anlattığı anları beraber izleyelim!

