Meriç Aral'la Doğuma Giren Taze Baba Serkan Keskin Oğullarının Adını Neden 'Güneş' Koyduklarını Açıkladı!

İçinin içine sığmadığı her halinden belli olan Serkan Keskin, bebeğin sürpriz yaptığını dile getirdi. Minik oğlanın öğlen 2 yerin sabah 6'da gelmeye karar verdiğini söyleyen Serkan Keskin, duygularını 'Acayip bir şey' diyerek ifade etti. 3.5 kilo, 50 cm doğduğunu söyleyen Keskin, 'Saçları var arkadaşlar! Simsiyah, baya saçı var' diyerek güldü. Meriç Aral'ın durumunun da iyi olduğunu söyledi.

Muhabirlerin Güneş'in genelde kızlarda duyulan bir isim olduğunu söylemesi üzerine, 'Güneş ilk günlerde geldi. Öyle de kaldı. Hep öyle seslendik. Birkaç alternatifimiz daha vardı Güneş olmazsa diye ama bakalım.' açıklamasında bulundu.

22 Ağustos'ta yukarıda gördüğünüz pozu paylaşan çiftin daha o günden bebeklerinin ismiyle ilgili ipucu verdiği de ortaya çıktı. Meriç Aral, bu pozun arka fonuna Billie Holiday'in 'East of The Sun' şarkısını koymuştu... Tekrar hoş geldin Güneş bebek!