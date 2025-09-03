Bebeklerine Verdikleri İsim Dikkat Çekti: Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Oğlu Dünyaya Geldi!
Mart ayında anne ve baba olacağını duyuran Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın miniği dünyaya geldi! Çiftin geçtiğimiz saatlerde hayata gözlerini açtığını öğrenen oğullarına verdikleri isim dikkat çekti.
Buyuru, detayları beraber inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
7 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin, defalarca kez erteledikten sonra geçtiğimiz yıl eylül ayında nihayet evlenmişti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Evlilikten hemen sonra hamilelik dedikoduları çıkmıştı fakat dedikoduların asılsız olduğunu dile getirmiş, böyle bir şey olursa ilk onlardan duyacağımız konusunda net konuşmuşlardı.
Meriç Aral ve Serkan Keskin'in dört gözle bekledikleri oğullarına geçtiğimiz saatlerde kavuştuğu öğrenildi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın