Bebeklerine Verdikleri İsim Dikkat Çekti: Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Oğlu Dünyaya Geldi!

Hakikaten de öyle oldu. Evlendikten 6 ay sonra Meriç Aral ve Serkan Keskin'den bebek müjdesi geldi!

Meriç Aral, göbeği epey belirginleştikten sonra verdiği ilk hamile pozuna, 'Fazla oturmuyorum ama çok da ayakta kalmıyorum; ayakta kaldığımda herkes tedirgin oluyor' notunu düşmüş, herkesi güldürmüştü. Ayrıca bebeğin erkek olduğunu da öğrenmiştik.

Hani Rihanna'nınki gibi bazı hamilelikler çok uzun gelir ya, Meriç Aral'ınki de o hamileliklerden olmuştu. Bebek ne zaman gelecek diye bekliyorduk ki mutlu haber az önce geldi!