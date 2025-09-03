onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bebeklerine Verdikleri İsim Dikkat Çekti: Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Oğlu Dünyaya Geldi!

Bebeklerine Verdikleri İsim Dikkat Çekti: Meriç Aral ve Serkan Keskin'in Oğlu Dünyaya Geldi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.09.2025 - 18:17

Mart ayında anne ve baba olacağını duyuran Serkan Keskin ve Meriç Aral'ın miniği dünyaya geldi! Çiftin geçtiğimiz saatlerde hayata gözlerini açtığını öğrenen oğullarına verdikleri isim dikkat çekti. 

Buyuru, detayları beraber inceleyelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

7 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin, defalarca kez erteledikten sonra geçtiğimiz yıl eylül ayında nihayet evlenmişti!

7 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin, defalarca kez erteledikten sonra geçtiğimiz yıl eylül ayında nihayet evlenmişti!

Yıllardır samimi halleri içten tavırlarıyla büyük bir kesim tarafından çok sevilen ikili, evlilik haberiyle özellikle yakın arkadaş grubunu pek bir sevindirmişti. 

Düğünlerine ünlüler akın etti tabii. Güne damgasını vuran anlar ise Serkan Keskin'in biricik sevdiceği Meriç Aral'ı görünce gözyaşlarına boğulduğu anlar olmuştu.

Evlilikten hemen sonra hamilelik dedikoduları çıkmıştı fakat dedikoduların asılsız olduğunu dile getirmiş, böyle bir şey olursa ilk onlardan duyacağımız konusunda net konuşmuşlardı.

Evlilikten hemen sonra hamilelik dedikoduları çıkmıştı fakat dedikoduların asılsız olduğunu dile getirmiş, böyle bir şey olursa ilk onlardan duyacağımız konusunda net konuşmuşlardı.

Hakikaten de öyle oldu. Evlendikten 6 ay sonra Meriç Aral ve Serkan Keskin'den bebek müjdesi geldi! 

Meriç Aral, göbeği epey belirginleştikten sonra verdiği ilk hamile pozuna, 'Fazla oturmuyorum ama çok da ayakta kalmıyorum; ayakta kaldığımda herkes tedirgin oluyor' notunu düşmüş, herkesi güldürmüştü. Ayrıca bebeğin erkek olduğunu da öğrenmiştik. 

Hani Rihanna'nınki gibi bazı hamilelikler çok uzun gelir ya, Meriç Aral'ınki de o hamileliklerden olmuştu. Bebek ne zaman gelecek diye bekliyorduk ki mutlu haber az önce geldi!

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in dört gözle bekledikleri oğullarına geçtiğimiz saatlerde kavuştuğu öğrenildi.

Meriç Aral ve Serkan Keskin'in dört gözle bekledikleri oğullarına geçtiğimiz saatlerde kavuştuğu öğrenildi.

Çiftin isim seçimi ise dikkat çekti. Günümüzde yeni isimlerden biri olan ve normalde kız çocuklarına verilen bir isim olarak öne çıkan 'Güneş'i tercih ettiler.

Güneş Keskin bebeğe hoş geldin diyor, anne ve babasıyla musmutlu, sağlıklı, huzurlu, şans dolu bir yaşam diliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
11
4
3
2
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın