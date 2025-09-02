Kiralık Aşk Koriş Geri Gelmiş: 8 Ayda 28 Kilo Veren Onur Büyüktopçu'nun Son Hali Şaşırttı!
En son Bir Hülya Avşar Sohbeti programına aldığı fazla kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, 8 ayda tamı tamına 28 kilo verdi. Gazete Magazin muhabirleri tarafından geçtiğimiz saatlerde görüntülenen Onur Büyüktopçu, fit haliyle dikkat çekti!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yıllar önce hayatımıza giren, en çok da Kiralık Aşk dizisindeki "Koriş" rolüyle hafızalara kazınan Onur Büyüktopçu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur.
Fakat 10 ay önce katıldığı Hülya Avşar Sohbeti programında fazla kilolarıyla dikkat çekmişti, belki denk gelmişsinizdir.
8 ayda 28 kilo veren Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi.
