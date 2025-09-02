onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kiralık Aşk Koriş Geri Gelmiş: 8 Ayda 28 Kilo Veren Onur Büyüktopçu'nun Son Hali Şaşırttı!

Kiralık Aşk Koriş Geri Gelmiş: 8 Ayda 28 Kilo Veren Onur Büyüktopçu'nun Son Hali Şaşırttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.09.2025 - 23:39

En son Bir Hülya Avşar Sohbeti programına aldığı fazla kilolarla dikkat çeken ünlü oyuncu Onur Büyüktopçu, 8 ayda tamı tamına 28 kilo verdi. Gazete Magazin muhabirleri tarafından geçtiğimiz saatlerde görüntülenen Onur Büyüktopçu, fit haliyle dikkat çekti!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yıllar önce hayatımıza giren, en çok da Kiralık Aşk dizisindeki "Koriş" rolüyle hafızalara kazınan Onur Büyüktopçu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur.

Yıllar önce hayatımıza giren, en çok da Kiralık Aşk dizisindeki "Koriş" rolüyle hafızalara kazınan Onur Büyüktopçu'yu mutlaka tanıyorsunuzdur.

2015-2016 yılları arasında yayınlanan, Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun başrolünde yer aldığı, muhteşem de bir kadrosu olan fenomen dizi Kiralık Aşk'ta rol alan Onur Büyüktopçu, 'Koriş' rolüyle milyonların kalbini fethetmişti. 

En son bir dönem Yemekteyiz programının sunucusu olarak izlediğimiz Büyüktopçu bir süredir ortalarda yoktu.

Fakat 10 ay önce katıldığı Hülya Avşar Sohbeti programında fazla kilolarıyla dikkat çekmişti, belki denk gelmişsinizdir.

Fakat 10 ay önce katıldığı Hülya Avşar Sohbeti programında fazla kilolarıyla dikkat çekmişti, belki denk gelmişsinizdir.

Tanıdığımız haline kıyasla çok kilo aldığı fark edilen Büyüktopçu'na yorumlar gecikmemişti. 

Sanıyoruz ki kendisi de bu yorumları ciddiye aldı. Birkaç ay sonra sıkı bir diyete başladığını duymuştuk kendisinin...

8 ayda 28 kilo veren Onur Büyüktopçu, geçtiğimiz saatlerde Magazin Burada muhabirleri tarafından görüntülendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın