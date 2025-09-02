onedio
Beyninde Kitle Tespit Edildiğini Açıklayan Şarkıcı Lara, Son Halini Paylaştı

Beyninde Kitle Tespit Edildiğini Açıklayan Şarkıcı Lara, Son Halini Paylaştı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.09.2025 - 19:30

Geçtiğimiz günlerde beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayarak sevenlerini endişelendiren Lara, sosyal medya hesabından son halini paylaştı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

"Katmer Katmer" ve "Allah Versin" gibi şarkılarıyla tanınan Lara'yı hatırlarsınız.

"Katmer Katmer" ve "Allah Versin" gibi şarkılarıyla tanınan Lara'yı hatırlarsınız.

İki yıl önce İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile evlenen Lara, konserlerine hız kesmeden devam ediyor, kariyerini emin adımlarla sürdürüyordu. 

Evliliğinde de oldukça mutlu olduğu bilinen 46 yaşındaki Lara, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından sevenlerini üzen bir açıklamada bulunmuştu.

Doktorlarının beyninde bir kitle bulduğunu açıklamış, endişelendirmişti.

Doktorlarının beyninde bir kitle bulduğunu açıklamış, endişelendirmişti.

Yaşadıklarının kolay olmadığını belirten Lara, 'Biliyorum ki her şey Allah'tan gelir. O, derdi verdiği gibi dermanı da verir. Ben bu süreçte Allah'tan gelen her şeye razıyım, çünkü biliyorum ki O'nun takdirinde hayır vardır. Teslimiyetim tamdır, sabırla ve inançla bu yolda ilerleyeceğim.' açıklamasında bulunmuştu.

Tedavisine başlanan Lara, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Son halini paylaştı.

Tedavisine başlanan Lara, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Son halini paylaştı.

Paylaşımına,  'Belki bedenim zayıfladı ama kalbim hâlâ çok güçlü. Hayata sıkı sıkı tutunuyorum. Sizlerin duaları ve güzel mesajlarıyla yeniden ayağa kalkıyorum. Az kaldı, en kısa zamanda Allah'ımın izni ile sahnelerde buluşacağız. İyi ki varsın ailem, iyi ki varsın sevenlerim. Sizleri çok seviyorum' notunu düştü ve 'Mecburi Veda' isimli şarkısını da arka fona yerleştirdi. 

Geçmiş olsun diyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını diliyoruz ❤️

Lila Ceylan
Lila Ceylan
