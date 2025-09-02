Beyninde Kitle Tespit Edildiğini Açıklayan Şarkıcı Lara, Son Halini Paylaştı
Geçtiğimiz günlerde beyninde bir kitle tespit edildiğini açıklayarak sevenlerini endişelendiren Lara, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
"Katmer Katmer" ve "Allah Versin" gibi şarkılarıyla tanınan Lara'yı hatırlarsınız.
Doktorlarının beyninde bir kitle bulduğunu açıklamış, endişelendirmişti.
Tedavisine başlanan Lara, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Son halini paylaştı.
