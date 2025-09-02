onedio
Canlı Yayında Bayılan Burcu Binici'den VTR Derdine Düşüp Kılını Kıpırdatmayan Sunucu Hakkında Açıklama!

Canlı Yayında Bayılan Burcu Binici'den VTR Derdine Düşüp Kılını Kıpırdatmayan Sunucu Hakkında Açıklama!

02.09.2025 - 17:11

Dün CNBC-e'de konuk olarak katıldığı programın canlı yayınında aniden bayılıp yere yığılan ünlü oyuncu Burcu Binici, o anlarda kılını kıpırdatmadığı için eleştirilen sunucu Melis Hazal Karagöz hakkında açıklama yaptı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Dün akşam CNBC-e canlı yayınında oldukça talihsiz bir olay yaşandı, belki denk gelmişsinizdir...

Ünlü oyuncu Burcu Binici, CNBC-e'de yayınlanan ve Melis Hazal Karagöz'ün sunucu koltuğunda oturduğu art-e programına konuk olmuştu. 

Canlı yayında birdenbire derin bir nefes çekip kötüleşen Burcu Binici, bir anda bayıldı ve yere düştü. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler sonrası Binici'nin sağlık durumu merak edilirken, doğuştan gelen kalp ritim bozukluğu sebebiyle baygınlık yaşadığını belirten oyuncu, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Kaçıranlar için o anların detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Sosyal medyada herkesin önüne düşen bayılma anları, sunucu Melis Hazal Karagöz'ün topta tutulmasına sebep olmuştu.

Burcu Binici'ye birkaç kez 'İyi misiniz?' diye sormasına rağmen kılını kıpırdatmayan, bir de üstüne 'VTR' derdine düşen Karagöz, sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekmişti. 

Yorumlardan birkaçını sizler için fotoğrafa bıraktık...

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Burcu Binici, sunucu Melis Hazal Karagöz'ü korudu.

