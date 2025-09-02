Canlı Yayında Bayılan Burcu Binici'den VTR Derdine Düşüp Kılını Kıpırdatmayan Sunucu Hakkında Açıklama!
Dün CNBC-e'de konuk olarak katıldığı programın canlı yayınında aniden bayılıp yere yığılan ünlü oyuncu Burcu Binici, o anlarda kılını kıpırdatmadığı için eleştirilen sunucu Melis Hazal Karagöz hakkında açıklama yaptı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Dün akşam CNBC-e canlı yayınında oldukça talihsiz bir olay yaşandı, belki denk gelmişsinizdir...
Sosyal medyada herkesin önüne düşen bayılma anları, sunucu Melis Hazal Karagöz'ün topta tutulmasına sebep olmuştu.
Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Burcu Binici, sunucu Melis Hazal Karagöz'ü korudu.
