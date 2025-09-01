Bu Nasıl Ayrılık Biz Anlamadık? Ezgi Mola, Yeni Boşandığı Eşi Mustafa Aksakallı'yla Düğüne Gitti!
Haziran sonunda iki yıllık evliliklerini noktaladıklarını açıklayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, oğulları için beraber çıktıkları tatilin ardından, -bu sefer Can olmadan- beraber katıldıkları düğünde görüntülendi.
Buyurun, detayları inceleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Haziran ayının sonunda hiç beklemediğimiz bir gol yemiş, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kimselere ses etmeden tek celsede boşandığını öğrenmiştik:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çocukları Can için çok kez bir araya geleceklerinden eminiz, hiç şüphemiz yok. Fakat Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, bu sefer Can yokken yeniden bir arada görüntülendi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın