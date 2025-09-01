onedio
Bu Nasıl Ayrılık Biz Anlamadık? Ezgi Mola, Yeni Boşandığı Eşi Mustafa Aksakallı'yla Düğüne Gitti!

Bu Nasıl Ayrılık Biz Anlamadık? Ezgi Mola, Yeni Boşandığı Eşi Mustafa Aksakallı'yla Düğüne Gitti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.09.2025 - 23:41

Haziran sonunda iki yıllık evliliklerini noktaladıklarını açıklayan Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, oğulları için beraber çıktıkları tatilin ardından, -bu sefer Can olmadan- beraber katıldıkları düğünde görüntülendi.

Buyurun, detayları inceleyelim!

Haziran ayının sonunda hiç beklemediğimiz bir gol yemiş, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kimselere ses etmeden tek celsede boşandığını öğrenmiştik:

Haziran ayının sonunda hiç beklemediğimiz bir gol yemiş, Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı'nın kimselere ses etmeden tek celsede boşandığını öğrenmiştik:

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve iş insanı Mustafa Aksakallı, 2019 yılında aşk yaşamaya başlamış, doğal ve 'içimizden biri' halleriyle gönülleri fethetmişti. 

Mutlulukları sık sık olmasa da arada sırada yaptıkları her paylaşımdan fışkıran ikili 2023 yılında yalnızca 14 kişinin katıldığı sade bir törenle evlenmişti. Kısacık bir süre sonra hamilelik haberi gelmiş, sene bitmeden Can adını verdikleri oğullarını kucaklarına almışlardı. 

Biz onları çok mutlu sanıyorduk fakat 26 Haziran'da önce dedikodular çıktı, sonra doğrulama geldi. Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı ile 2 yıllık evliliklerini bitirdiklerini doğruladı, 'Hassasiyetinizi rica ediyoruz' dedi ve konuyu kapattı. Sebebi neydi, bir anda ne oldu henüz öğrenemedik. Fakat geçtiğimiz haftalarda oğulları Can için beraber tatile çıkan ikilinin boşanma bu kadar tazeyken beraber vakit geçirmesi kimileri tarafından enteresan bulunmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Çocukları Can için çok kez bir araya geleceklerinden eminiz, hiç şüphemiz yok. Fakat Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, bu sefer Can yokken yeniden bir arada görüntülendi.

Çocukları Can için çok kez bir araya geleceklerinden eminiz, hiç şüphemiz yok. Fakat Ezgi Mola ve Mustafa Aksakallı, bu sefer Can yokken yeniden bir arada görüntülendi.

Mustafa Aksakallı'nın yakın arkadaşının düğününe beraber katılan ikili, düğündeki davetlilerden birinin objektifine takıldı. 

Belki de çok medeni bir şekilde ayrıldılar ve dost kalmayı başardılar bilmiyoruz. Ama onlarınki de büyük bir aşk hikayesi gibi duruyordu, her şey bu kadar tazeyken bu kadar çok bir araya gelmek barışma ihtimalini doğurmaz mı? Bilemedik!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

