Bu Nasıl Ayrılık Biz Anlamadık? Ezgi Mola, Yeni Boşandığı Eşi Mustafa Aksakallı'yla Düğüne Gitti!

Ünlü oyuncu Ezgi Mola ve iş insanı Mustafa Aksakallı, 2019 yılında aşk yaşamaya başlamış, doğal ve 'içimizden biri' halleriyle gönülleri fethetmişti.

Mutlulukları sık sık olmasa da arada sırada yaptıkları her paylaşımdan fışkıran ikili 2023 yılında yalnızca 14 kişinin katıldığı sade bir törenle evlenmişti. Kısacık bir süre sonra hamilelik haberi gelmiş, sene bitmeden Can adını verdikleri oğullarını kucaklarına almışlardı.

Biz onları çok mutlu sanıyorduk fakat 26 Haziran'da önce dedikodular çıktı, sonra doğrulama geldi. Ezgi Mola, Mustafa Aksakallı ile 2 yıllık evliliklerini bitirdiklerini doğruladı, 'Hassasiyetinizi rica ediyoruz' dedi ve konuyu kapattı. Sebebi neydi, bir anda ne oldu henüz öğrenemedik. Fakat geçtiğimiz haftalarda oğulları Can için beraber tatile çıkan ikilinin boşanma bu kadar tazeyken beraber vakit geçirmesi kimileri tarafından enteresan bulunmuştu.