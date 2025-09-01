Manifest Kızlarının Mimarı Tolga Akış, TEV Burs Fonu Bilet Fiyatını Eleştiren Kullanıcıya Bizzat Cevap Verdi!

Hypers Studio tarafından YouTube'da yayınlanan Big5 programından çıkan ve Manifest grubu olarak hayatımıza giren kızlar; Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat, bir anda Türkiye'deki en popüler isimler arasına girmeyi başardı.

Müthiş bir dinleyici kitlesine ulaşan, 7'den 70'e herkesi kendine bir şekilde çekmeyi beceren Manifest grubu, konserlerine son hız devam ederken özellikle X'te onlara yönelik bir linç kampanyası başlatıldı.

Kızlara bayılanlar bir tarafta, açık arayanlar bir tarafta X, sürekli olarak Manifest grubunun veya gruptan birilerinin konuşulduğu bir yer haline geldi. En son Mina'nın sevgilisi Anıl Emre Daldal'ın ifşasının çıkmasıyla beraber işler iyice sarpa sarmıştı.

Bunun üzerine kızlardan kuruldukları günden bu yana sistematik olarak yedikleri linç, hakaret, nefret söylemleri ve zorbalığa isyan ettikleri upuzun bir serzeniş gelmişti.