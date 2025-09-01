Manifest Kızlarının Mimarı Tolga Akış, TEV Burs Fonu Bilet Fiyatını Eleştiren Kullanıcıya Bizzat Cevap Verdi!
Kuruldukları günden bu yana sistematik olarak yedikleri linç, zorbalık ve nefret söylemlerine isyan eden Manifest kızları, bu sefer de yüksek fiyatlı TEV Burs Fonu biletleriyle gündeme oturmuş, tepki çekmişti.
Manifest'in mimarı Tolga Akış devreye girdi, bilet fiyatını eleştiren kullanıcıya bizzat kendisi cevap verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Son zamanlarda Türk müzik dünyasının en iyi olaylarından biri olarak tanımlanan Manifest grubunu tanımayan kalmamıştır sanıyoruz!
X'te bu sefer de Manifest kızlarının her konserinde bir satın alma seçeneği olarak çıkan "TEV Burs Fonu Mert & Greet" biletinin fiyatı tepki çekti.
@lamiayimmm isimli kullanıcının Manifest bilet fiyatını eleştirdiği paylaşımına denk gelen Maniferst'in mimarı, Hypers Studio'nun sahibi Tolga Akış, meseleye açıklık getirdi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
