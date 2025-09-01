onedio
Manifest Kızlarının Mimarı Tolga Akış, TEV Burs Fonu Bilet Fiyatını Eleştiren Kullanıcıya Bizzat Cevap Verdi!

Lila Ceylan
01.09.2025 - 20:40

Kuruldukları günden bu yana sistematik olarak yedikleri linç, zorbalık ve nefret söylemlerine isyan eden Manifest kızları, bu sefer de yüksek fiyatlı TEV Burs Fonu biletleriyle gündeme oturmuş, tepki çekmişti. 

Manifest'in mimarı Tolga Akış devreye girdi, bilet fiyatını eleştiren kullanıcıya bizzat kendisi cevap verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Son zamanlarda Türk müzik dünyasının en iyi olaylarından biri olarak tanımlanan Manifest grubunu tanımayan kalmamıştır sanıyoruz!

Hypers Studio tarafından YouTube'da yayınlanan Big5 programından çıkan ve Manifest grubu olarak hayatımıza giren kızlar; Sueda Uluca, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Zeynep Oktay, Mina Solak ve Esin Bahat, bir anda Türkiye'deki en popüler isimler arasına girmeyi başardı. 

Müthiş bir dinleyici kitlesine ulaşan, 7'den 70'e herkesi kendine bir şekilde çekmeyi beceren Manifest grubu, konserlerine son hız devam ederken özellikle X'te onlara yönelik bir linç kampanyası başlatıldı. 

Kızlara bayılanlar bir tarafta, açık arayanlar bir tarafta X, sürekli olarak Manifest grubunun veya gruptan birilerinin konuşulduğu bir yer haline geldi. En son Mina'nın sevgilisi Anıl Emre Daldal'ın ifşasının çıkmasıyla beraber işler iyice sarpa sarmıştı. 

Bunun üzerine kızlardan kuruldukları günden bu yana sistematik olarak yedikleri linç, hakaret, nefret söylemleri ve zorbalığa isyan ettikleri upuzun bir serzeniş gelmişti.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

X'te bu sefer de Manifest kızlarının her konserinde bir satın alma seçeneği olarak çıkan "TEV Burs Fonu Mert & Greet" biletinin fiyatı tepki çekti.

Bu bileti satın alanların yalnızca konseri izlemeye değil, kızlarla tanışma fırsatına da sahip olduğu detayı bilinse de 7 bin 500 TL'lik tek kişilik bilet fiyatı X'te oldukça abartılı bulundu. 

Fanlarının çoğunluğunun öğrencilerden oluştuğunun hatırlatılması gerektiğine kanaat getirildi.

@lamiayimmm isimli kullanıcının Manifest bilet fiyatını eleştirdiği paylaşımına denk gelen Maniferst'in mimarı, Hypers Studio'nun sahibi Tolga Akış, meseleye açıklık getirdi.

Bir miktar öfkelendiği yazım dilindeki vurgudan anlaşılan Tolga Akış, TEV Burs Fonu altında satılan biletlerin gelirinin tamamının direkt 'TEV Manifest Kızları Burs Fonu'na gittiğini ve her konserde bu biletten yalnızca 10-15 adet satışa sunduklarını söyledi. 

'Konser sonu bu bilet sahipleriyle fotoğraf çekiyoruz. Anlaşılmayan bir şey mi var?' çıkışında bulundu.

Lila Ceylan
