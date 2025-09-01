onedio
5555 Gül Almıştı: Batu'suyla Lüks Spa'ya Giden Mika Raun'un Masajdan Paylaştığı Video Dikkat Çekti!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.09.2025 - 19:55

Geçtiğimiz günlerde Batu'sunun üçüncü yıl dönümüne özel aldığı 5555 gülle dikkat çeken sosyal medya fenomeni Mika Raun, bu sefer de lüks spa'da denize nazır yaptırdığı masajdan paylaştığı görüntülerle gündeme oturdu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Cinsiyet geçiş süreci boyunca geçirdiği değişimi videolarla paylaşan Mika Raun, şimdilerde milyonlarca takipçisi olan bir fenomen biliyorsunuz.

Mika'nın TikTok'ta 1 milyondan fazla, Instagram'da ise 2 milyon takipçisi var. Sık sık gözleri üzerine çekmeyi başaran Mika Raun, tıpkı Dilan Polat ve benzerleri gibi bir gün içerisinde paylaştığı 40'tan fazla story'le gündeme oturuyor. 

3 yıldır beraber olduğu, başta naz etse de sonradan yüzünü göstermeye karar verdiği ve yanından ayırmadığı 'kocası' Batu'yla hayatın tadını çıkaran Mika Raun en son yıl dönümüne özel aldığı 5555 gülle konuşulmuştu, belki denk gelmişsinizdir.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mika bu sefer de lüks bir spa'da masaj yaptırırken çektirdiği videoyla dikkat çekti! Hayatı hepimizden verimli yaşadığı kesin...

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
