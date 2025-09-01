5555 Gül Almıştı: Batu'suyla Lüks Spa'ya Giden Mika Raun'un Masajdan Paylaştığı Video Dikkat Çekti!

Mika'nın TikTok'ta 1 milyondan fazla, Instagram'da ise 2 milyon takipçisi var. Sık sık gözleri üzerine çekmeyi başaran Mika Raun, tıpkı Dilan Polat ve benzerleri gibi bir gün içerisinde paylaştığı 40'tan fazla story'le gündeme oturuyor.

3 yıldır beraber olduğu, başta naz etse de sonradan yüzünü göstermeye karar verdiği ve yanından ayırmadığı 'kocası' Batu'yla hayatın tadını çıkaran Mika Raun en son yıl dönümüne özel aldığı 5555 gülle konuşulmuştu, belki denk gelmişsinizdir.