Eski Aşıklar Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Yıllar Sonra İlk Kez Nilperi Şahinkaya'nın Acı Gününde Karşılaştı!
Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesinin cenazesinde dikkat çeken bir an yaşandı. 2022 yılında ayrılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, 3 yıl sonra ilk kez aynı ortamda bulundu.
O anlar kameraya yansıdı...
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Geçtiğimiz saatlerde ne yazık ki ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın kıymetli annesinin vefat ettiğini öğrendik.
Ünlülerin yoğunlukta olduğu cenazelerde illaki birçok başka konu da konuşuluyor biliyorsunuz. Şahinkaya'nın acı gününde de dikkat çeken bir an yaşandı.
İşte o anlar:
