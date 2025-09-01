Eski Aşıklar Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Yıllar Sonra İlk Kez Nilperi Şahinkaya'nın Acı Gününde Karşılaştı!

2020 yılında beraber rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisinde aşık olan ve aşağı yukarı 2 yıllık bir aşk yaşayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, ayrılığın ardından ilk kez karşılaştı.

Bugüne dek aynı ortama girmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin yakın arkadaşları Nilperi Şahinkaya'yı desteklemek için gittikleri cenazede 3 yıl sonra yeniden bir arada bulundu.

Hande Erçel, Kerem Bürsin'in oldukça yakınında bir mesafeden yanından geçti aslında. Birbirlerine dönüp bakmadılar bile, selam vermediklerini söylemeye gerek yok herhalde!

Gerçi ikisi de gözlüklü belki hiçbirimizin öğrenemeyeceği bir yan bakış atılmıştır, bilemiyoruz. Fakat her ikisinin de Sabancılardan ayrılmasının üzerine yaşanan bu karşılaşma illaki bir iç geçirtmiştir diyoruz... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.