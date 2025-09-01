onedio
Eski Aşıklar Kerem Bürsin ve Hande Erçel, Yıllar Sonra İlk Kez Nilperi Şahinkaya'nın Acı Gününde Karşılaştı!

Lila Ceylan
01.09.2025 - 17:04

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın annesinin cenazesinde dikkat çeken bir an yaşandı. 2022 yılında ayrılan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, 3 yıl sonra ilk kez aynı ortamda bulundu. 

O anlar kameraya yansıdı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz saatlerde ne yazık ki ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya'nın kıymetli annesinin vefat ettiğini öğrendik.

Nilperi Şahinkaya, annesi Meltem Vural'ın vefatını, 'Canım annemle verdiğimiz kanser mücadelesini bugün kaybettik.' sözleriyle duyurmuş ve annesine veda etmişti.

'Benim neşeli, içi içine sığmayan minik kelebeğim. Sensiz nasıl yapıcam, hayat nasıl anlam bulacak bilmiyorum. Sen benim her şeyimsin. Çok şükür ki senin kızın olarak geldim. Hayatta en şanslı olduğum konu hep sen oldun. Seni canımdan çok seviyorum annecim.' sözleriyle duyurmuş, annesine veda etmişti.'

Şahinkaya'nın annesinin cenazesi bugün öğle namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii’nden kaldırıldı. Hande Erçel'den Cem Yılmaz'a birçok ünlü dostu, Nilperi Şahinkaya'yı yalnız bırakmadı.

Ünlülerin yoğunlukta olduğu cenazelerde illaki birçok başka konu da konuşuluyor biliyorsunuz. Şahinkaya'nın acı gününde de dikkat çeken bir an yaşandı.

2020 yılında beraber rol aldıkları Sen Çal Kapımı dizisinde aşık olan ve aşağı yukarı 2 yıllık bir aşk yaşayan Kerem Bürsin ve Hande Erçel, ayrılığın ardından ilk kez karşılaştı. 

Bugüne dek aynı ortama girmeyen Hande Erçel ve Kerem Bürsin yakın arkadaşları Nilperi Şahinkaya'yı desteklemek için gittikleri cenazede 3 yıl sonra yeniden bir arada bulundu. 

Hande Erçel, Kerem Bürsin'in oldukça yakınında bir mesafeden yanından geçti aslında. Birbirlerine dönüp bakmadılar bile, selam vermediklerini söylemeye gerek yok herhalde! 

Gerçi ikisi de gözlüklü belki hiçbirimizin öğrenemeyeceği bir yan bakış atılmıştır,  bilemiyoruz. Fakat her ikisinin de Sabancılardan ayrılmasının üzerine yaşanan bu karşılaşma illaki bir iç geçirtmiştir diyoruz... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

İşte o anlar:

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
