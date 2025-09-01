onedio
Yüzüğün Fiyatı Belli Oldu: Mehmet Ali Erbil 42 Yaş Küçük Aşkı Gülseren Ceylan İçin Kesenin Ağzını Açmış!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
01.09.2025 - 18:07

Geçtiğimiz günlerde kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la dünyaevine giren Mehmet Ali Erbil'in 6. evliliğinde masraftan kaçtığı ve sadeliği tercih ettiği düşünülmüştü. Düğün fotoğraflarını paylaşan Gülseren 'Erbil'in yüzük şovuyla, yüzüğün fiyatı da ortaya çıkmış oldu!

Mali, kesenin ağzını epey açmış... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Çapkınlıklarıyla nam salmış, yıllardır bel altı esprileri ve halleriyle sık sık magazine gündem olan 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde altıncı evliliğini yaptı biliyorsunuz.

Sürekli ayrılıp barıştığı, TikTok canlı yayınlarında hakkında demediğini bırakmadığı, aynı şekilde düzenli olarak hakarete de uğradığı, kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la ani bir karar alarak dünyaevine girdi. 

Sarıyer'de evinin bahçesinde evlenen Mali'nin düğünü oldukça sade ve yalnızca  arkadaşlarla ailenin arasında gerçekleşti.

Düğünün sadeliğini görenler, Mehmet Ali Erbil'in bu sefer masraftan kaçtığını düşünmüş, altıncıda da kemeri biraz sıksın, normaldir diye düşünmüştü ama...

Geçtiğimiz saatlerde hemen soyadını değiştirerek açtığı yeni hesabından düğün pozlarını paylaşan Gülseren Erbil, yüzüğünün markasını da açık etti, modeli de bariz gözüktü. 

Tiffany pırlanta aldırmayı başaran Gülseren Erbil'in aşağı yukarı 2 karat olan yüzüğünün değeri yaklaşık 3 milyon 290 bin TL!

