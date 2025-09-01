Yüzüğün Fiyatı Belli Oldu: Mehmet Ali Erbil 42 Yaş Küçük Aşkı Gülseren Ceylan İçin Kesenin Ağzını Açmış!
Geçtiğimiz günlerde kendisinden 42 yaş küçük sevgilisi Gülseren Ceylan'la dünyaevine giren Mehmet Ali Erbil'in 6. evliliğinde masraftan kaçtığı ve sadeliği tercih ettiği düşünülmüştü. Düğün fotoğraflarını paylaşan Gülseren 'Erbil'in yüzük şovuyla, yüzüğün fiyatı da ortaya çıkmış oldu!
Mali, kesenin ağzını epey açmış... Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Çapkınlıklarıyla nam salmış, yıllardır bel altı esprileri ve halleriyle sık sık magazine gündem olan 68 yaşındaki Mehmet Ali Erbil, geçtiğimiz günlerde altıncı evliliğini yaptı biliyorsunuz.
Düğünün sadeliğini görenler, Mehmet Ali Erbil'in bu sefer masraftan kaçtığını düşünmüş, altıncıda da kemeri biraz sıksın, normaldir diye düşünmüştü ama...
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
