Ex Aşkı Başak Karahan'ın Evleneceğini Öğrenince Keçilerini Kaçıran Enes Batur'dan Beyin Yakan Yeni Hamle!

Ex Aşkı Başak Karahan'ın Evleneceğini Öğrenince Keçilerini Kaçıran Enes Batur'dan Beyin Yakan Yeni Hamle!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.09.2025 - 19:14

Eski sevgilisi Başak Karahan'ın Instagram'da evleneceğini duyurduğu günden beri kontrolünü kaybetmiş bir şekilde enteresan paylaşımlarda bulunan eski YouTuber Enes Batur'un son hamlesi, ya 'PR çalışması ve Kanye denemesi' ya da 'Yardıma ihtiyacı var' diye düşündürttü. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir dönemin en popüler YouTuber'ı Enes Batur, geçtiğimiz haftalarda gündemin göbeğine tıpkı eskisi gibi oturmasını sağlayan enteresan hamlelerde bulundu, belki denk gelmişsinizdir.

Bir dönemin en popüler YouTuber'ı Enes Batur, geçtiğimiz haftalarda gündemin göbeğine tıpkı eskisi gibi oturmasını sağlayan enteresan hamlelerde bulundu, belki denk gelmişsinizdir.

YouTube videoları çektiği ve şan şöhretin zirvesini yaşadığı dönemde yanından bir an olsun ayırmadığı eski sevgilisi Başak Karahan'ın evleneceğini duyunca kontrolünü kaybeden Enes Batur, sosyal medya hesabında oldukça ilginç ve tepki çeken paylaşımlarda bulunmaya başladı. 

Evlilik arifesindeki bir kadının en son uğraşması gereken eski sevgilisi başına kalınca, sosyal medya kullanıcılarının tepkisi de giderek yükseldi. Enes Batur'un Türkiye'nin Kanye vakası olduğuna kanaat getirilirken, Başak Karahan da yaşananlardan yaka silkip eski sevgilisine 5 kuruşluk tazminat davası açmıştı.

En son yalnızca birkaç gün önce yeniden tüm gözleri üzerine toplayan Enes Batur, Instagram bio'suna yazdığı tek bir cümlesi bile anlaşılmayan tuhaf metinle gündeme oturmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde yeniden dellenen Enes Batur, YouTube hesabında tam 200 tane topluluk gönderisi paylaştı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim👇️

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim👇️
👇️

👇️
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
