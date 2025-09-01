Ex Aşkı Başak Karahan'ın Evleneceğini Öğrenince Keçilerini Kaçıran Enes Batur'dan Beyin Yakan Yeni Hamle!
Eski sevgilisi Başak Karahan'ın Instagram'da evleneceğini duyurduğu günden beri kontrolünü kaybetmiş bir şekilde enteresan paylaşımlarda bulunan eski YouTuber Enes Batur'un son hamlesi, ya 'PR çalışması ve Kanye denemesi' ya da 'Yardıma ihtiyacı var' diye düşündürttü.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir dönemin en popüler YouTuber'ı Enes Batur, geçtiğimiz haftalarda gündemin göbeğine tıpkı eskisi gibi oturmasını sağlayan enteresan hamlelerde bulundu, belki denk gelmişsinizdir.
Geçtiğimiz saatlerde yeniden dellenen Enes Batur, YouTube hesabında tam 200 tane topluluk gönderisi paylaştı.
Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim👇️
