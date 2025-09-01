onedio
Gece Gece Olay Çıktı: İspanyol Model Elizabeth Mas, Aslışah Alkoçlar ve Tuba Ünsal'a Ağzına Geleni Saydı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
01.09.2025 - 23:12

Bir dönem iş insanı Caner Karaloğlu ile yaşadığı aşk ve evlilikle tanıdığımız İspanyol model ve tasarımcı Elizabeth Mas, seneler öncesinden kavgalı olduğu Aslışah Alkoçlar ve Tuba Ünsal hakkında ağzına geleni söyledi. 

Gece gece bir takipçisinin Alkoçlar'la kavgasını sorması üzerine öfkelenen Elizabeth Mas, eski defterleri açarken her iki ünlü isme de çok sert çıkışlarda bulundu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

Magazini yakından takip edenlerin gözü, aşağıdaki hanımefendiyi mutlaka ısırıyordur.

İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas, iş insanı Caner Karaloğlu'na aşık olunca 2014 yılında İstanbul'a taşınmıştı. 2016 yılında kızları Mia'yı kucaklarına alan çift, düğünü 2017 yılında yapmış fakat mutlulukları epey kısa sürmüştü. 

2018 yılında yollarını ayıran Elizabeth Mas ve Caner Karaloğlu'nun boşanma süreci oldukça olaylı geçmişti. 

Boşanma süreci boyunca iş insanı Caner Karaloğlu ile yakın arkadaş olan Tuba  Ünsal ve Aslışah Alkoçlar'ın da adı geçmiş, Elizabeth Mas ve bu iki ünlü kadın arasında çirkin çekişmeler yaşanmıştı. 

Kısaca özet geçmek gerekirse; Tuba Ünsal, Elisabeth Mas'ın eski eşi Caner Karaloğlu'yla bir süre aşk yaşamış, iki kadın bu yüzden karşı karşıya gelmişti. Hatta davalık olmuşlardı! 

Aslışah Alkoçlar ile ilgili mesele ise daha derindi. Evlilikleri boyunca yalnızca Karaloğlu'nun değil Mas'ın da çok yakın arkadaşı olan Aslışah Alkoçlar, boşanma davasında Caner Karaloğlu lehine şahitlik yapmış, Mas'ın iddiasına göre kızı Mia'nın velayetini kaybetmesine neden olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde soru cevap yapmaya karar veren Elizabeth Mas'a Aslışah Alkoçlar'la kavgası sorulunca ortalık gece gece ayağa kalktı.

Bir kullanıcısının, 'Geçmişte Aslışah Alkoçlar’la bir kavgan vardı, ne olmuştu?' sorusuna hiç üşenmeden upuzun bir cevap yazan Elizabeth Mas, 

“Uzun zaman geçti ama hâlâ unutmam. Hayatımın en zor döneminde, boşanma sürecinde yabancı bir ülkede çocuğumla ayakta kalmaya çalışırken bana saldırdı. Mahkemede hakkımda yalan ifadeler verip kızımın velayetini kaybetmem için uğraştı. 

Üstelik nasıl bir anne olduğumu gayet iyi biliyordu. Sırf canımı acıtmak için en zayıf anıma denk getirdi. Şimdi kendisi anne oldu ya, belki anlar; bir kadının en kırılgan anında çocuğunu elinden almaya kalkışmazsın.  

Ben hâlâ karmanın geri dönüşünü bekliyorum. Aslında çoktan başladı bile; İstanbul’da kara listeye alındı, dost bildikleri de gerçek yüzünü gördü.  Şimdi sadece evliliğinin bitmesini bekliyorum, çünkü er ya da geç olacak. O gün geldiğinde herkes izleyecek. Benim yaşadıklarımı o da tadacak umarım.”

açıklamasında bulundu.

Ardından hırsını hala alamadığını belli ederek Tuba Ünsal için de birkaç satır yazdı. Ünsal'a "Yaratık" ve "Hamamböceği" çıkışında bulundu.

“Başka bir ‘yaratık’ daha var ki, ‘hamamböceği’ kelimesi doğru mu bilemiyorum ama o da Tuba Ünsal. Pek çok kadını incitti, ben onun ilk kurbanı değilim. Birçok evliliğe karıştı, benim içinse asıl mesele televizyon ekranlarında ve röportajlarda yarattığı yalanlarla dolu o sahte şovuydu. 

Ben zor bir boşanma süreci yaşarken sustum, ama o iki farklı babadan iki çocuğu olmasına, iki kez boşanmış olmasına rağmen hâlâ insanların anneliklerine karışıyor. Kendini yılın annesi gibi gösterip beni rezil etmeye çalıştı ama zaman kimin ne olduğunu ortaya koydu.  

Son derece zararlı, çok kötü alışkanlıkları olan biri. Nasıl sürekli sevgili bulduğunu ve hâlâ insanların ilgisini çekebildiğini anlamıyorum, çünkü gerçekten toksik bir insan. Bir keresinde saçımı çekip bana saldırdı bile. O tam anlamıyla ‘bir hamamböceği’.”

