Gece Gece Olay Çıktı: İspanyol Model Elizabeth Mas, Aslışah Alkoçlar ve Tuba Ünsal'a Ağzına Geleni Saydı!

İspanyol model ve tasarımcı Elisabeth Mas, iş insanı Caner Karaloğlu'na aşık olunca 2014 yılında İstanbul'a taşınmıştı. 2016 yılında kızları Mia'yı kucaklarına alan çift, düğünü 2017 yılında yapmış fakat mutlulukları epey kısa sürmüştü.

2018 yılında yollarını ayıran Elizabeth Mas ve Caner Karaloğlu'nun boşanma süreci oldukça olaylı geçmişti.

Boşanma süreci boyunca iş insanı Caner Karaloğlu ile yakın arkadaş olan Tuba Ünsal ve Aslışah Alkoçlar'ın da adı geçmiş, Elizabeth Mas ve bu iki ünlü kadın arasında çirkin çekişmeler yaşanmıştı.

Kısaca özet geçmek gerekirse; Tuba Ünsal, Elisabeth Mas'ın eski eşi Caner Karaloğlu'yla bir süre aşk yaşamış, iki kadın bu yüzden karşı karşıya gelmişti. Hatta davalık olmuşlardı!

Aslışah Alkoçlar ile ilgili mesele ise daha derindi. Evlilikleri boyunca yalnızca Karaloğlu'nun değil Mas'ın da çok yakın arkadaşı olan Aslışah Alkoçlar, boşanma davasında Caner Karaloğlu lehine şahitlik yapmış, Mas'ın iddiasına göre kızı Mia'nın velayetini kaybetmesine neden olmuştu.