Gece Gece Olay Çıktı: İspanyol Model Elizabeth Mas, Aslışah Alkoçlar ve Tuba Ünsal'a Ağzına Geleni Saydı!
Bir dönem iş insanı Caner Karaloğlu ile yaşadığı aşk ve evlilikle tanıdığımız İspanyol model ve tasarımcı Elizabeth Mas, seneler öncesinden kavgalı olduğu Aslışah Alkoçlar ve Tuba Ünsal hakkında ağzına geleni söyledi.
Gece gece bir takipçisinin Alkoçlar'la kavgasını sorması üzerine öfkelenen Elizabeth Mas, eski defterleri açarken her iki ünlü isme de çok sert çıkışlarda bulundu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
Magazini yakından takip edenlerin gözü, aşağıdaki hanımefendiyi mutlaka ısırıyordur.
Geçtiğimiz saatlerde soru cevap yapmaya karar veren Elizabeth Mas'a Aslışah Alkoçlar'la kavgası sorulunca ortalık gece gece ayağa kalktı.
Ardından hırsını hala alamadığını belli ederek Tuba Ünsal için de birkaç satır yazdı. Ünsal'a "Yaratık" ve "Hamamböceği" çıkışında bulundu.
