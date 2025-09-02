Çok İyi Yemek Yapabildiğini Düşünen Dilan Polat'ın Evlere Şenlik Islak Keki X Ahalisinin Diline Fena Düştü!

Sosyal medya paylaşımlarına hiç hız kesmeden devam Eden Dilan Polat, ıslak kek denemesiyle X ahalisinin diline düştü. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Cezaevinden çıktığı günden bu yana sosyal medya fenomenliğine hız kesmeden devam Eden Dilan Polat, ıslak kek denemesiyle dillere düştü.
Günlük hikayelerinde eskiden hiç paylaşmadığı "yemek tarifi" paylaşan Dilan Polat'ın hamurdan ibaret ıslak keki alay konusu oldu.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
