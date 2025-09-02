Böylesini Hiç Görmediniz: Sevgilisiyle Felekten Bir Gece Çalan Eda Taşpınar'ın Tuhaf 'Şapkası' Göz Kanattı!
Zaman zaman giydiği tuhaf kombinlerle gözleri üzerine çeken Eda Taşpınar, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı yeni pozlarıyla gündeme oturdu. Taşpınar'ın tuhaf şekilli şapkası göz kanattı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Yaz denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Eda Taşpınar, mevsim fark etmeksizin daima yazda yaşayan ve bronz kalanlardan biliyorsunuz!
Geçtiğimiz saatlerde de yine koleksiyonuna kesinlikle ekleyeceğimiz bir kombine imza attı kendisi.
Hatta şu şapkayı görünce aklımıza gelen tek şey, belki hatırlarsınız Sivri Kafalar filmi oldu...
Ayrıca es geçersek olmaz. Bir de dans şovu geldi kendisinden... Kombinini daha net görebilmeniz adına onu da şöyle bırakalım... Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım 😂
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
