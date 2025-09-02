onedio
Böylesini Hiç Görmediniz: Sevgilisiyle Felekten Bir Gece Çalan Eda Taşpınar'ın Tuhaf 'Şapkası' Göz Kanattı!

Böylesini Hiç Görmediniz: Sevgilisiyle Felekten Bir Gece Çalan Eda Taşpınar'ın Tuhaf 'Şapkası' Göz Kanattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
02.09.2025 - 18:49

Zaman zaman giydiği tuhaf kombinlerle gözleri üzerine çeken Eda Taşpınar, geçtiğimiz saatlerde paylaştığı yeni pozlarıyla gündeme oturdu. Taşpınar'ın tuhaf şekilli şapkası göz kanattı.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yaz denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Eda Taşpınar, mevsim fark etmeksizin daima yazda yaşayan ve bronz kalanlardan biliyorsunuz!

Senelerdir bronzun en güzel tonunda yanan, bronzlaştırıcıları da yok satan Eda Taşpınar, hayatını gözden uzak, kendi kabuğunda, sessiz sakin yaşasa da sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gözleri üzerine çekiyor. 

45 yaşında olmasına rağmen her geçen gün daha fit hale gelen kusursuz vücudu bir yana, tuhaf ve cesur kombinleriyle de gündem oluyor.

Geçtiğimiz saatlerde de yine koleksiyonuna kesinlikle ekleyeceğimiz bir kombine imza attı kendisi.

Sevgilisiyle felekten bir gece çalan Eda Taşpınar, geceye özel bir gönderi hazırladı. Sarı sırt dekoltesi derin tül tül elbisesini oldukça tuhaf şekilli bir şapkayla kombinleyen Eda Taşpınar göz kanattı...

Şu sıralar saçlarının özellikle önlerinde çok beyaz olduğunu biliyoruz ama her şeyin çözümü var ve inanın bize çözüm asla bu şapka değil. Bize kalırsa moda falan da değil.

Hatta şu şapkayı görünce aklımıza gelen tek şey, belki hatırlarsınız Sivri Kafalar filmi oldu...

1993 yılında yayınlanan 'uzaylı' konseptli filmdeki 'Sivri Kafalar'la Eda Taşpınar arasında fark görebiliyor musunuz? 😂

Ayrıca es geçersek olmaz. Bir de dans şovu geldi kendisinden... Kombinini daha net görebilmeniz adına onu da şöyle bırakalım... Ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım 😂

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
