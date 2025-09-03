Kıvanç Tatlıtuğ'dan Paylaştığı Video Yüzünden İşinden Olan Dublörü Mehmet Tan Hakkında Açıklama!
Geçtiğimiz günlerde dublör Mehmet Tan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı 'Aile' dizisinin kamera arkası görüntüleri viral olmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığı görüntüler sebebiyle işinden çıkarılan Mehmet Tan hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan Tatlıtuğ da dikkat çekmişti.
Tatlıtuğ, sessizliğini bozdu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde yemek masasını ve daha sonra evi yaktığı sahnede dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, sahneyi Instagram hesabında paylaşmış ve video viral olmuştu, mutlaka denk gelmişsinizdir.
Süreç boyunca sessiz kalan ve konuya dair herhangi bir açıklama yapmayan Kıvanç Tatlıtuğ da meseleyle ilgili tepki çeken detaylar arasındaydı.
Instagram hikayesinde paylaştığı hikayenin tamamını şöyle bırakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
