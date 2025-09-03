onedio
Haberler
Magazin
Kıvanç Tatlıtuğ'dan Paylaştığı Video Yüzünden İşinden Olan Dublörü Mehmet Tan Hakkında Açıklama!

Kıvanç Tatlıtuğ'dan Paylaştığı Video Yüzünden İşinden Olan Dublörü Mehmet Tan Hakkında Açıklama!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.09.2025 - 17:42

Geçtiğimiz günlerde dublör Mehmet Tan'ın sosyal medya hesabında paylaştığı 'Aile' dizisinin kamera arkası görüntüleri viral olmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ'un dublörlüğünü yaptığı görüntüler sebebiyle işinden çıkarılan Mehmet Tan hakkında herhangi bir açıklamada bulunmayan Tatlıtuğ da dikkat çekmişti. 

Tatlıtuğ, sessizliğini bozdu. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde yemek masasını ve daha sonra evi yaktığı sahnede dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, sahneyi Instagram hesabında paylaşmış ve video viral olmuştu, mutlaka denk gelmişsinizdir.

Geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde yemek masasını ve daha sonra evi yaktığı sahnede dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, sahneyi Instagram hesabında paylaşmış ve video viral olmuştu, mutlaka denk gelmişsinizdir.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, paylaşımından kısa bir süre sonra yapım şirketi tarafından işten çıkarıldığını açıklamış, olay sosyal medya kullanıcılarının da tepki göstermesiyle beraber iyice büyümüştü. 

Kıvanç Tatlıtuğ'un bu kadar basit bir sahnede dublör kullanmayı tercih etmesi ayrı, yapım şirketinin dizi biteli neredeyse bir yılı geçmesine rağmen video yüzünden dublörü işten çıkarması ayrı topa tutuldu.

Hatta en son geçtiğimiz saatlerde, bir haber kanalının kendisini arayarak röportaj yapmak istediğini fakat sonradan 'Haber değeri yok' diyerek vazgeçtiğini açıklayan dublör Mehmet Tan, medya engeli yiyip yemediğini düşündürtmüştü.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Süreç boyunca sessiz kalan ve konuya dair herhangi bir açıklama yapmayan Kıvanç Tatlıtuğ da meseleyle ilgili tepki çeken detaylar arasındaydı.

Süreç boyunca sessiz kalan ve konuya dair herhangi bir açıklama yapmayan Kıvanç Tatlıtuğ da meseleyle ilgili tepki çeken detaylar arasındaydı.

Herkes, Tatlıuğ'un yerine oynadığı sahneyi paylaştığı için işinden olan dublör Mehmet Tan hakkında kendisinden bir açıklama beklerken, yalnızca beklediğimizle kalmıştık. 

Tatlıtuğ, birkaç saat önce sessizliğini bozmaya ve yaşananlar hakkında nihayet bir açıklamada bulunmaya karar verdi. 

'Bizler sette büyük bir aile olarak çalışıyoruz.

Yönetmeninden senaristine, kameramanından ışıkçısına, kostümcüsünden set amirleri ve tabii ki dublörleri ile dev bir ekip oluyoruz. Belli bir saat aralığında zamanla yarışarak, 1 haftada izleyicimizle buluşmak üzere o haftanın bölümünü yetiştiriyoruz.

Mehmet Tan kardeşimizle de bu yoğun süreçler içerisinde birkaç kez birlikte çalıştık.

Geçtiğimiz günlerde kendisinin ve diğer dublör arkadaşlarının yer aldığı bir sahneyi sosyal medyada paylaşmış. Çalıştığı dublörlük şirketi ile arasındaki hukuki ilişkiyi bilmeden bu mesajı yazıyorum, bu nedenle o konuya dair yorum yapmam doğru olmaz.

Ancak şunu söylemek isterim ki hiç kimsenin özellikle set emekçilerinin işinden olmasını asla istemem. Mehmet Tan ile ilgili süreç için de temennim budur. Kendisiyle ve diğer dublör arkadaşlarımla gelecek dizi ve reklam setlerimde yine beraber çalışmayı dilerim.

Sevgilerimle' ifadelerini kullandı.

Instagram hikayesinde paylaştığı hikayenin tamamını şöyle bırakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Instagram hikayesinde paylaştığı hikayenin tamamını şöyle bırakalım. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
