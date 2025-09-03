Kıvanç Tatlıtuğ Videosu Sonrası İşten Çıkarılmıştı: Dublör Mehmet Tan'a Medya Yasağı mı Geldi?
Geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde yemek masasını ve daha sonra evi yaktığı sahnede dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, sahneyi Instagram hesabında paylaşmış ve video viral olmuştu. Videonun ardından Kıvanç Tatlıtuğ'a eleştiriler yükselmiş, Mehmet Tan kimseyi hedef göstermek istemediğini dile getirse de yapım şirketinin kendisiyle artık çalışmak istemediğini açıklamıştı.
Mehmet Tan'dan yeni bir açıklama geldi. İddiaya göre büyük bir haber kanalı kendisine röportaj yapmayı teklif etmiş. Ardından röportaj 'Haber değeri yok' denerek iptal edilmiş.
Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, yapım şirketinin kendisini işten çıkardığını açıklamıştı.
Dublör Mehmet Tan, yaşadıklarının ardından adını vermediği bir haber kanalının kendisini aradığını iddia etti.
Detayları burada dinleyebilirsiniz:
