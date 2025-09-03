onedio
Kıvanç Tatlıtuğ Videosu Sonrası İşten Çıkarılmıştı: Dublör Mehmet Tan'a Medya Yasağı mı Geldi?

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
03.09.2025 - 13:44

Geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde yemek masasını ve daha sonra evi yaktığı sahnede dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, sahneyi Instagram hesabında paylaşmış ve video viral olmuştu. Videonun ardından Kıvanç Tatlıtuğ'a eleştiriler yükselmiş, Mehmet Tan kimseyi hedef göstermek istemediğini dile getirse de yapım şirketinin kendisiyle artık çalışmak istemediğini açıklamıştı.

Mehmet Tan'dan yeni bir açıklama geldi. İddiaya göre büyük bir haber kanalı kendisine röportaj yapmayı teklif etmiş. Ardından röportaj 'Haber değeri yok' denerek iptal edilmiş.

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile dizisinde dublörlüğünü yapan Mehmet Tan, yapım şirketinin kendisini işten çıkardığını açıklamıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un bu görüntülerde dublör kullanmış olmasına gelen eleştirilerin ardından yapım şirketinin artık kendisiyle çalışmak istemediğini söyleyen Mehmet Tan'a sosyal medyadan büyük destek gelmişti. Ancak bu desteğin ardından hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Detaylar:

Dublör Mehmet Tan, yaşadıklarının ardından adını vermediği bir haber kanalının kendisini aradığını iddia etti.

İddiaya göre haber kanalı Mehmet Tan ile önce bir röportaj yapmak istemiş. Ancak daha sonra 'Haber değeri yok' diyerek bu röportajı iptal etmiş. Sesini daha çok duyurmaya çalışırken bir medya yasağı durumuyla karşılaşan Mehmet Tan, bu anları Instagram hesabında paylaştı.

Detayları burada dinleyebilirsiniz:

