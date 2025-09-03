Survivor'da Sakatlanan Nagihan Karadere Dizinden Ameliyat Oldu: "Bu Kadarını Beklemiyordum"
Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıl yaşadığı talihsizlik sonucu sevenlerini korkutmuştu. Dizinden sakatlanan Nagihan, yarışmada istediği performansa ulaşamamış ve gelecek sezon için sinyalleri daha o anda yakmıştı. Dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Nagihan'ın ameliyat olduğu görüldü. Nagihan, 'Bu kadarını beklemiyordum' dedi.
Adı neredeyse Survivor'la bütünleşen milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz sezon bir talihsizlik yaşamıştı.
Nagihan, sakatlığı sonrası ameliyat olduğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.
