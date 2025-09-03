onedio
Survivor'da Sakatlanan Nagihan Karadere Dizinden Ameliyat Oldu: "Bu Kadarını Beklemiyordum"

Survivor'da Sakatlanan Nagihan Karadere Dizinden Ameliyat Oldu: "Bu Kadarını Beklemiyordum"

Merve Ersoy
TV Editörü
03.09.2025 - 09:30

Survivor denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Nagihan Karadere, geçtiğimiz yıl yaşadığı talihsizlik sonucu sevenlerini korkutmuştu. Dizinden sakatlanan Nagihan, yarışmada istediği performansa ulaşamamış ve gelecek sezon için sinyalleri daha o anda yakmıştı. Dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Nagihan'ın ameliyat olduğu görüldü. Nagihan, 'Bu kadarını beklemiyordum' dedi.

Adı neredeyse Survivor'la bütünleşen milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz sezon bir talihsizlik yaşamıştı.

Adı neredeyse Survivor'la bütünleşen milli atlet Nagihan Karadere, geçtiğimiz sezon bir talihsizlik yaşamıştı.

Sık sık 'Sakatlandığıma inanmıyorlar' diye isyan eden Nagihan, geçirdiği sakatlık sonrası istediği performansa ulaşamamıştı. Şampiyon olmak için büyük çaba harcayan Nagihan, gelecek sezona katılacağına dair sinyalleri geçtiğimiz sezonun final yarışmasında, 'Seneye efsane geri dönüyor mu?' sorusuna verdiği 'Döndü bile diyebilirim' açıklamasıyla yakmıştı.

Nagihan, sakatlığı sonrası ameliyat olduğunu Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla duyurdu.

Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
