Silinmeden Yetişin: 2 Eylül'de Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.09.2025 - 00:03

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

Zeynep Bastık

Zeynep Bastık

Yoğun konser temposuna hız kesmeden devam eden, son zamanlarda akustik konserlerine ve videolarına yeniden başlayan Zeynep Bastık, aletli pilatese geri döndü. 

Spora bıraktığı yerden devam eden Zeynep Bastık, hiç ara vermemişçesine şov yaptı.

Şeyma Subaşı

Şeyma Subaşı

Acun Ilıcalı'yla yaşadığı fırtınalı aşkla hayatımıza giren ve kalıcı olmayı başaran Şeyma Subaşı, ortak kızları Melisa'nın bu seneki Halloween için isteğini ekran görüntüsüyle paylaştı. 

Şu sıralar gotik tarzıyla öne çıkan Melisa, yine şaşırtmadı!

Arzu Sabancı

Arzu Sabancı

Oğlu Hakan Sabancı ile ex gelini Hande Erçel'in ayrılık kararırın ardından yaptığı paylaşımla tüm okları üzerine çeken Arzu Sabancı, tatile kaçmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde Hakan ve Hande'nin bu sene tatile gittiği otelin aynısına giden Arzu Sabancı, fotoğraf paylaştıkları aynı köşeden tek başına pozunu paylaştı. Manidar değilse ne? Siz söyleyin.

Gamze Erçel

Gamze Erçel

Oldukça zorlu bir serüvenden geçip minik kızı Mavi'nin sağlığına kavuşması için elinden geleni yapan, savaşçı kızının azmiyle de kanser sürecinden kurtulan Gamze Erçel, Mavi'yi ilkokula uğurladı. 

Bu sabah okul servisine bindirdiği kızını camdan izlerken sadece onun değil, hepimizin gözleri doldu!

Pelin Akil

Pelin Akil

Boşanma sürecine girdikleri bilinen fakat resmi olarak boşandıkları geçtiğimiz günlerde netleşen Pelin Akil ve Anıl Altan, bu hafta evleri de ayırdı. 

Yeni bir eve taşınan Pelin Akil, günün yorgunluğunu kızlarıyla attı. Kızlarının yeni saç stilleri dikkat çekti!

Cemal Can Canseven

Cemal Can Canseven

Foça'nın tadını çıkaran, tüm yazı yazlığında geçiren ve İstanbul'a nadiren uğrayan Cemal Can Canseven, pek de sık görmediğimiz ablasıyla bir pozunu paylaştı. 

Birbirlerine hiç benzemiyorlarmış, bir kez daha anlamış olduk!

Eda Taşpınar

Eda Taşpınar

Geçtiğimiz saatlerde enteresan şekilli şapkasıyla dikkat çeken Eda Taşpınar, sevgilisinden kendisine gelen mektupları hikayesinde paylaştı. 

Gece gece şiirler alan Taşpınar, 'Bu hayatı sen yaşıyorsun' dedirtti!

Çağla Şıkel

Çağla Şıkel

Senelerdir fitliği ve kusursuz vücuduyla gündemden düşmeyen Çağla Şıkel, son zamanlarda sık sık öğünleri ve öğün porsiyonlarıyla gündeme geliyor. Bugün de yine aynı senaryo yaşandı. 

Çağla Şıkel, bu sefer de öğle yemeğinde yalnızca muz ve yer fıstığı ezmesi tercih etti...

Ezgi Mola

Ezgi Mola

Eşi Mustafa Aksallıy'la yollarını yeni ayıran Ezgi Mola, oğluyla tatilin keyfini çıkarmaya devam ettiği şu günlerde Can'la imtihan yaşadığı anlardan birini paylaştı. 

Havuzdaki süzgece uzanmaya çalışan Efekan'ın azimle ileriye uzanma çabasını takdir eden Ezgi Mola, 'Efekan oğlum yapma' notunu düştü.

