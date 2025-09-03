Genç Aşık Yaramış: Kendisinden 26 Yaş Küçük Gizem Şağban'la Evlenen Burak Sergen'in Son Hali Şaşırtttı!
Geçtiğimiz sene dördüncü kez evlenen ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Gizem Şağban'la dünyaevine girmişti. Burak Sergen'in son hali ve muhteşem değişimi ağızları açık bıraktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Son olarak 2024 yılında “Siyah Kalp” dizisinde “Samet Şansalan” rolüyle izlediğimiz Burak Sergen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
Bugüne dek toplamda 4 kez evlenen Burak Sergen, son evliliğini geçtiğimiz sene mayıs ayında yapmıştı.
Eşi Gizem Şağban'la beraber çıktığı tatilde asansör selfie'sini paylaşan Burak Sergen'in son hali ağızları açık bıraktı.
