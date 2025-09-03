onedio
Genç Aşık Yaramış: Kendisinden 26 Yaş Küçük Gizem Şağban'la Evlenen Burak Sergen'in Son Hali Şaşırtttı!

Genç Aşık Yaramış: Kendisinden 26 Yaş Küçük Gizem Şağban'la Evlenen Burak Sergen'in Son Hali Şaşırtttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.09.2025 - 23:00

Geçtiğimiz sene dördüncü kez evlenen ünlü oyuncu Burak Sergen, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Gizem Şağban'la dünyaevine girmişti. Burak Sergen'in son hali ve muhteşem değişimi ağızları açık bıraktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Son olarak 2024 yılında "Siyah Kalp" dizisinde "Samet Şansalan" rolüyle izlediğimiz Burak Sergen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Son olarak 2024 yılında “Siyah Kalp” dizisinde “Samet Şansalan” rolüyle izlediğimiz Burak Sergen'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Televizyon ekranlarının tanıdık yüzlerinden Burak Sergen, yıllar boyunca birçok popüler yapımda karşımıza çıktı. 

Daha önce “Sadakatsiz”, “Çukur”, “Kara Sevda”, “Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmazgibi ses getiren projelerde izlediğimiz Sergen, başından bu yana özel hayatıyla da dikkat çeken isimlerden oldu.

Bugüne dek toplamda 4 kez evlenen Burak Sergen, son evliliğini geçtiğimiz sene mayıs ayında yapmıştı.

Bugüne dek toplamda 4 kez evlenen Burak Sergen, son evliliğini geçtiğimiz sene mayıs ayında yapmıştı.

İlk evliliğini Pamela Spence'le, ikinci evliliğini Işıl Sergen'le, üçüncü evliliğini ise Nihan Ünsal ile yapan Burak Sergen, 31 Mayıs 2024'te kendisinden 26 yaş küçük olan sevgilisi Gizem Şagban'la dünyaevine girmişti.

Aralarındaki, yan yana gelince daha da bariz belli olan yaş farkı da çok konuşulmuştu. Uzun bir süredir sesi soluğu çıkmayan Burak Sergen, geçtiğimiz saatlerde yeni bir paylaşımda bulundu.

Eşi Gizem Şağban'la beraber çıktığı tatilde asansör selfie'sini paylaşan Burak Sergen'in son hali ağızları açık bıraktı.

Eşi Gizem Şağban'la beraber çıktığı tatilde asansör selfie'sini paylaşan Burak Sergen'in son hali ağızları açık bıraktı.

Genç aşıkla beraber olmak yaramış herhalde! Burak Sergen hem epey kilo vermiş hem de küpelenmiş!

Siz Sergen'in son haliyle ilgili ne düşünüyorsunuz? O heybetli amcadan eser var mı hiç? Hadi yorumlarda buluşalım!

