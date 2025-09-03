Olaylar Çok Hızlı Gelişti: Yasemin Özilhan ve 14 Yıllık Eşi İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı!
Ünlüler dünyasında boşanma haberlerinin peş peşe geldiği şu dönemde bir çiftimiz daha 'Evliler adasına' veda etti. Olaylar pek hızlı gelişti ama Yağmur Çevik'in özel haberine göre Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan 14 yıllık aşkı resmi olarak bitirdi ve tek celsede boşandı.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim...
Doktorlar'ın Ela'sı, kariyerine devam etse şimdilerin en popüler kadın oyuncularından biri olabilecek Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la evlenmişti.
@blogyagmuru hesabının sahibi Yağmur Çevik'in son dakika haberine göre boşanma gerçekleşti.
