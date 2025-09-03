Olaylar Çok Hızlı Gelişti: Yasemin Özilhan ve 14 Yıllık Eşi İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı!

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan 14 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Henüz boşanmanın nedenine veya nasıl buraya gelindiğine dair en ufak bir fikrimiz yok.

Yakında kokusu çıkar diye düşünüyoruz. Koca bir defter daha kapandı. Magazinin ve cemiyetin favori çiftlerinden birine daha veda etmiş olduk.

Her iki isme de yeni hayatlarında başarılar diliyor, kim bilir belki de Yasemin Özilhan'ı yeniden ekranlarda görürüz diye düşünüyoruz...

