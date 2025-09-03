onedio
Olaylar Çok Hızlı Gelişti: Yasemin Özilhan ve 14 Yıllık Eşi İzzet Özilhan Tek Celsede Boşandı!

Lila Ceylan
03.09.2025 - 20:08

Ünlüler dünyasında boşanma haberlerinin peş peşe geldiği şu dönemde bir çiftimiz daha 'Evliler adasına' veda etti. Olaylar pek hızlı gelişti ama Yağmur Çevik'in özel haberine göre Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan 14 yıllık aşkı resmi olarak bitirdi ve tek celsede boşandı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Doktorlar'ın Ela'sı, kariyerine devam etse şimdilerin en popüler kadın oyuncularından biri olabilecek Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan'la evlenmişti.

Evlilikten sonra mesleği rafa kaldıran Yasemin Özilhan, 2012'de Emine ismini verdiği birinci kızına, 2013'te ise Doktorlar dizisinin anısını yaşatarak Ela ismini verdiği ikinci kızını kucağına almıştı. 

-Ekranlara veda etse de şöhretten vazgeçmeyen Yasemin Özilhan, hayatına sosyal medyafenomeni olarak devam etti. Popülaritesini daima taze tutan Yasemin Özilhan bir stil ikonu haline gelirken çift, özel hayatlarını daima kameralardan uzak tuttu. 

Yine de çekirdek ailenin çok mutlu ve huzurlu olduğunu sanıyor, keyiflerinin gayet yerinde olduğunu düşünüyorduk. Birkaç gün önce Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan'ın boşanacağı iddiaları ortaya atılmış, ortalık bir karışmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

@blogyagmuru hesabının sahibi Yağmur Çevik'in son dakika haberine göre boşanma gerçekleşti.

Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan 14 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Henüz boşanmanın nedenine veya nasıl buraya gelindiğine dair en ufak bir fikrimiz yok. 

Yakında kokusu çıkar diye düşünüyoruz. Koca bir defter daha kapandı. Magazinin ve cemiyetin favori çiftlerinden birine daha veda etmiş olduk. 

Her iki isme de yeni hayatlarında başarılar diliyor, kim bilir belki de Yasemin Özilhan'ı yeniden ekranlarda görürüz diye düşünüyoruz... 

Siz ne diyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

