Büyük R: Grup Kıyafetlerini Eleştiren Hepsi Yasemin'e Sallayan Manifest Hilal, Tepki Çekince Tweet'leri Sildi!

Büyük R: Grup Kıyafetlerini Eleştiren Hepsi Yasemin'e Sallayan Manifest Hilal, Tepki Çekince Tweet'leri Sildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
03.09.2025 - 19:37

Geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan 'Toksik İlişkiler' programına konuk olan Hepsi grubunun Yasemin'i, Manifest hakkında da konuşmuş, kıyafetlerini beğenmediğini söylemişti. 

'Benim tarzım değil' diyen Yasemin Yürük'e göndermeli bir tweet attığı düşünülen Manifest Hilal, tepkilerin ardından tweet'lerini sildi.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Geçtiğimiz gün YouTube'da yeni başlayan "Toksik İlişkiler" programına Hepsi'nin Yasemin'i konuk olmuştu, belki denk gelmişsinizdir.

Sanıyoruz ki kızların da sinirine dokundu...

Geçtiğimiz saatlerde X hesabından bir paylaşımda bulunan Manifest Hilal'in Hepsi Yasemin'e gönderme yaptığı düşünüldü. 

Yasemin Yürük'ün, 'Benim çok tarzım değil' cümlesini duyan X ahalisi, başka hiçbir ipucu vermeden 'Tarz meselesi' yazan Hilal'in direkt olarak gönderme yaptığı kanaatine vardı. Bizce haklıydılar da...

Bunun üzerine bir "Hepsi Yasemin" koruma içgüdüsü alevlendi!

Manifest Hilal'in 'Tarz meselesi' tweet'inin altı Yasemin'i koruyan, 'Sizi övdü, bir şey demedi ki', 'Eleştiriye biraz açık olun' gibi yorumlarla doldu. 

Tepki çektiğini görünce meseleyi döndürmeye çalışan Hilal, (belki de gerçekten niyeti buydu, bilinmez) konuyu konser iptaline ve yiyemeyeceği mantının kursağında kaldığına bağlamaya çalıştı. Baktı ki olmuyor, çözümü tweet'leri komple silmekte buldu!

Manifest kızları şahaneler, bu su götürmez bir gerçek. Ama Hepsi kızlarıyla kaosa girecek durumda henüz değiller sanki... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

