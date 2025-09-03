Büyük R: Grup Kıyafetlerini Eleştiren Hepsi Yasemin'e Sallayan Manifest Hilal, Tepki Çekince Tweet'leri Sildi!

Manifest Hilal'in 'Tarz meselesi' tweet'inin altı Yasemin'i koruyan, 'Sizi övdü, bir şey demedi ki', 'Eleştiriye biraz açık olun' gibi yorumlarla doldu.

Tepki çektiğini görünce meseleyi döndürmeye çalışan Hilal, (belki de gerçekten niyeti buydu, bilinmez) konuyu konser iptaline ve yiyemeyeceği mantının kursağında kaldığına bağlamaya çalıştı. Baktı ki olmuyor, çözümü tweet'leri komple silmekte buldu!

Manifest kızları şahaneler, bu su götürmez bir gerçek. Ama Hepsi kızlarıyla kaosa girecek durumda henüz değiller sanki... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!