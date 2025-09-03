Büyük R: Grup Kıyafetlerini Eleştiren Hepsi Yasemin'e Sallayan Manifest Hilal, Tepki Çekince Tweet'leri Sildi!
Geçtiğimiz günlerde YouTube'da yayınlanan 'Toksik İlişkiler' programına konuk olan Hepsi grubunun Yasemin'i, Manifest hakkında da konuşmuş, kıyafetlerini beğenmediğini söylemişti.
'Benim tarzım değil' diyen Yasemin Yürük'e göndermeli bir tweet attığı düşünülen Manifest Hilal, tepkilerin ardından tweet'lerini sildi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Geçtiğimiz gün YouTube'da yeni başlayan "Toksik İlişkiler" programına Hepsi'nin Yasemin'i konuk olmuştu, belki denk gelmişsinizdir.
Sanıyoruz ki kızların da sinirine dokundu...
Bunun üzerine bir "Hepsi Yasemin" koruma içgüdüsü alevlendi!
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
