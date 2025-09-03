Hande Erçel Bunu Görmesin: İhaneti Reddeden Model Jocelyn'in Hakan Sabancı'yla Fotoğrafı Ortaya Çıktı!
Hande Erçel'in Hakan Sabancı'dan ayrılma sebebi olarak gösterilen iddialardan biri de ihanetti. Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi model Jocelyn'le beraber olduğu ve Hande'yi onunla aldattığı iddia edilmişti. Jocelyn ve Hakan iddiaları yalanlasa da beraber pozları ortaya çıktı!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz günlerde ayrılan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, herkesi hiç beklemediği bir anda beklemediği yerden vurmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birkaç saat önce birtakım fotoğraflar ve iddiaları doğrulayabilecek paylaşımlar ortaya çıktı!
Sonra da Jocelyn'in dans ettiği teknenin koridorları pek bir tanıdık geldi...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın