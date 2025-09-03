Hande Erçel Bunu Görmesin: İhaneti Reddeden Model Jocelyn'in Hakan Sabancı'yla Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

Üç yıla yakın bir süredir etle tırnak misali birbirinden ayrılmayan, ilişkileriyle ilgili çıkan tüm dedikodu ve iddialardan her seferinde el ele çıkan Hakan Sabancı ve Hande Erçel, aşk yaşamaya başladığı günden beri magazinin favori çifti haline gelmişti.

Attıkları her adım olay olan ikili, beraber dünyayı gezmiş, dünyanın her köşesinden de romantik bir poz bırakmıştı. Onlar ne kadar çok şey yaşadıysa biz de o kadar çok şeyi onlarla birlikte yaşadık yani! Bu aşkın seveni de çoktu, sevmeyeni de ama evlilik beklenirken gelen ayrılık herkeste şok etkisi yarattı, orası kesin.

Konu bu kadarla da kapanmadı üstelik. İlk hamleyi yapan Hande olduğundan, Hakan'ın bir şey yaptığı düşünülmüş, ihanet iddiaları kol gezmeye başlamıştı. Sabancı ihaneti yalanladı ama birkaç gün önce eski sevgilisi, model Jocelyn'le beraber olduğu iddiası patlak verdi!