Hande Erçel Bunu Görmesin: İhaneti Reddeden Model Jocelyn'in Hakan Sabancı'yla Fotoğrafı Ortaya Çıktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.09.2025 - 21:44

Hande Erçel'in Hakan Sabancı'dan ayrılma sebebi olarak gösterilen iddialardan biri de ihanetti. Hakan Sabancı'nın eski sevgilisi model Jocelyn'le beraber olduğu ve Hande'yi onunla aldattığı iddia edilmişti. Jocelyn ve Hakan iddiaları yalanlasa da beraber pozları ortaya çıktı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Geçtiğimiz günlerde ayrılan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, herkesi hiç beklemediği bir anda beklemediği yerden vurmuştu.

Üç yıla yakın bir süredir etle tırnak misali birbirinden ayrılmayan, ilişkileriyle ilgili çıkan tüm dedikodu ve iddialardan her seferinde el ele çıkan Hakan Sabancı ve Hande Erçel, aşk yaşamaya başladığı günden beri magazinin favori çifti haline gelmişti. 

Attıkları her adım olay olan ikili, beraber dünyayı gezmiş, dünyanın her köşesinden de romantik bir poz bırakmıştı. Onlar ne kadar çok şey yaşadıysa biz de o kadar çok şeyi onlarla birlikte yaşadık yani! Bu aşkın seveni de çoktu, sevmeyeni de ama evlilik beklenirken gelen ayrılık herkeste şok etkisi yarattı, orası kesin. 

Konu bu kadarla da kapanmadı üstelik. İlk hamleyi yapan Hande olduğundan, Hakan'ın bir şey yaptığı düşünülmüş, ihanet iddiaları kol gezmeye başlamıştı. Sabancı ihaneti yalanladı ama birkaç gün önce eski sevgilisi, model Jocelyn'le beraber olduğu iddiası patlak verdi!

Hatta ihanet iddiası alıp başını gidince model Jocelyn'den bile açıklama gelmişti. Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Birkaç saat önce birtakım fotoğraflar ve iddiaları doğrulayabilecek paylaşımlar ortaya çıktı!

Önce, 'Benim konuyla bir alakam yok' diyerek ihanet iddiasını reddeden ve X'te yükselen tepkilere cevap veren Jocelyn'in bu yaz, arkadaş grubuyla çıktıkları tekne tatilinde Hakan Sabancı'nın hemen yanında yer aldığı bir fotoğraf gördük.

Sonra da Jocelyn'in dans ettiği teknenin koridorları pek bir tanıdık geldi...

Jocelyn'in ihanet iddiası ortaya atılınca arkadaşlıktan çıkardığı ve bu yüzden de tepki çekmesine sebep olan arkadaşları Vale'nin TikTok paylaşımları dikkat çekti.

Biz mi benzetiyoruz bilemiyoruz ama bu tekne, Nazlı'nın da Hande'nin de çokça vakit geçirip poz verdiği tekne gibi geldi bize... 

Ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!

