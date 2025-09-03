onedio
Gelin Olan Survivor Kardeniz'in, Kuzeninin Eski Kocasıyla Evlendiği İddia Edildi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
03.09.2025 - 20:45

2024 Survivor All Star kadrosundan tanıdığımız Kardeniz, dün gece İzmir'de Mahir Bektaş ile dünyaevine girdi. Düğünden görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, ikilinin ilişkisiyle ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Eski Survivor yarışmacısı, şimdilerin hatrı sayılır bir kitleye sahip olan sosyal medya fenomeni Kardeniz'e denk gelmişsinizdir.

2024 yılında Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Kardeniz Kılıç, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasındaydı. Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de sosyal medyada gözleri üzerine çeken Kardeniz'in yarışmadaki ömrü kısa sürmüştü. 

Türkiye'ye döndükten sonra bir hız TikTok'a giren Kardeniz, sosyal medya paylaşımlarıyla gözleri üzerinde tutmaya devam etti ve fenomen haline geldi. Bir süredir de 'enişteniz' vurgusu yapıyor fakat beyefendinin yüzünü paylaşmıyordu. 

Şubat ayında Hollanda'da evlilik teklifi aldığını duyurmuş, sevgilisinin yüzünü yine paylaşmamıştı. Kardeniz ve Mahir Bektaş, dün gece İzmir'de evlendi!

Düğünün detayları sosyal medyada hızla yayıldı. Kardeniz ve yeni eşi de tıpkı Gülseren Ceylan ve Mehmet Ali Erbil gibi düğünlerin yeni gözdesi olan aynı model pastadan kesti.

Fakat görüntülerin yayılmasıyla beraber Kardeniz ve eşi Mahir Bektaş'la ilgili enteresan bir konu daha gündeme oturdu. 

Aralarında ismini vermek istemeyen aile üyelerinin de olduğu söylenen birçok sosyal medya kullanıcısı, Kardeniz'in eşi Mahir Bektaş'ın kuzeninin eski eşi olduğunu iddia etti. Gazeteci Bilal Özcan da aynı iddiada bulundu.

Mesaj ifşalarının ardından @editciablan'a bir de video gönderildi.

