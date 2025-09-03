Gelin Olan Survivor Kardeniz'in, Kuzeninin Eski Kocasıyla Evlendiği İddia Edildi!

2024 yılında Survivor All Star'a yedeklerden dahil olan Kardeniz Kılıç, yarışmanın dikkat çeken isimleri arasındaydı. Başarılı performansının yanı sıra güzelliğiyle de sosyal medyada gözleri üzerine çeken Kardeniz'in yarışmadaki ömrü kısa sürmüştü.

Türkiye'ye döndükten sonra bir hız TikTok'a giren Kardeniz, sosyal medya paylaşımlarıyla gözleri üzerinde tutmaya devam etti ve fenomen haline geldi. Bir süredir de 'enişteniz' vurgusu yapıyor fakat beyefendinin yüzünü paylaşmıyordu.

Şubat ayında Hollanda'da evlilik teklifi aldığını duyurmuş, sevgilisinin yüzünü yine paylaşmamıştı. Kardeniz ve Mahir Bektaş, dün gece İzmir'de evlendi!