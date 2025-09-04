Influencer Kaosu Yükleniyor: Duygu Özaslan'ın Beğendiği Danla Bilic Göndermeli Yorum "Bu Ne Hırs?" Dedirtti

Şöyle bir zamanlamaya bakıldığında ikisinin de YouTube videolarıyla hayatımıza girişi aşağı yukarı aynı döneme denk geliyor. Duygu Özaslan ilk videosunu 2013'te, Danla Bilic ise 2016'da yüklüyor. Danla, 'Yeditepe Üniversitesi %50 Burslu Kız Makyajı' videosuyla büyük bir çıkış yakalarken Duygu, daha arkadan geliyor.

En nihayetinde bugün baktığımızda, Danla Bilic'in 6 milyon 100 bin takipçisi, Duygu Özaslan'ın ise 2 milyona yakın takipçisi olduğunu görüyoruz. Duygu'nun kitlesi kemik, yıllardır onunla beraberler vazgeçmiyorlar. Fakat malumunuz, arttik attığı her adımla olay olan Danla, her gün yeni takipçiler kazanıyor. İkisi de çok başarılı, ikisi de işinin en iyisini yapmaya çalışıyor, o noktada karşılaştırmaya girmeye gerek yok.