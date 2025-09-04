onedio
Influencer Kaosu Yükleniyor: Duygu Özaslan'ın Beğendiği Danla Bilic Göndermeli Yorum "Bu Ne Hırs?" Dedirtti

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.09.2025 - 09:08

Influencer Duygu Özaslan'ın Danla Bilic'e direkt göndermeli bir yoruma bıraktığı 'like' gözlerin fal taşı gibi açılmasına sebep oldu! Zaman zaman atışan, zaman zaman çok iyi anlaşan, bazen de beraber video çeken ikilinin arasında yıllardır devam eden görünmez hırs Özaslan yoluyla dışa vurdu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Danla Bilic de Duygu Özaslan da ayrı ayrı büyük kitlelere hitap eden, uzun yıllardır hayatımıza olan influencer ve sosyal medya fenomenleri, tanıtmaya gerek yok herhalde!

Şöyle bir zamanlamaya bakıldığında ikisinin de YouTube videolarıyla hayatımıza girişi aşağı yukarı aynı döneme denk geliyor. Duygu Özaslan ilk videosunu 2013'te, Danla Bilic ise 2016'da yüklüyor. Danla, 'Yeditepe Üniversitesi %50 Burslu Kız Makyajı' videosuyla büyük bir çıkış yakalarken Duygu, daha arkadan geliyor. 

En nihayetinde bugün baktığımızda, Danla Bilic'in 6 milyon 100 bin takipçisi, Duygu Özaslan'ın ise 2 milyona yakın takipçisi olduğunu görüyoruz. Duygu'nun kitlesi kemik, yıllardır onunla beraberler vazgeçmiyorlar. Fakat malumunuz, arttik attığı her adımla olay olan Danla, her gün yeni takipçiler kazanıyor. İkisi de çok başarılı, ikisi de işinin en iyisini yapmaya çalışıyor, o noktada karşılaştırmaya girmeye gerek yok.

Zaman zaman bir arada gördüğümüz de oluyor onları...

Yıllar önce beraber video çeken Danla Bilic ve Duygu Özaslan öyle etle tırnak kadar yakın arkadaşlardan hiç olmadı. Fakat yine de davetlerde, orada burada bir araya geldiklerinde keyifleri gayet yerinde, birbirine sıcak iki kadın izledik. 

Yine de yıllardır alttan alttan süren bir hırs hep oldu aralarında. Özellikle Duygu Özaslan, zaman zaman Danla'nın popülaritesinin abartıldığını düşündüğünü hissettirdi. İkili arasındaki kıyas sosyal medyada hep devam etti. Yine de büyük bir kaos yaşamamıştık.

Danla'nın bio'sunda bir şey yazıyor, belki denk gelmişsinizdir: "Mother of Influencers" yani Influencer'ların annesi.

Yıllardır bu ifade duruyor, influencerlar arasında da belli ki kabul görüyor. Fakat @birkahvebingiybet'in şahin gözleri sağ olsun geçtiğimiz günlerde Özaslan'ın tuhaf hamlesi hemen fark edildi. 

Duygu Özaslan, TikTok'a yüklediği bir iş birliği videosunun altına gelen ve direkt olarak Danla Bilic'e gönderme olduğu anlaşılan, 'Asıl Mother of influencers Duygu'dur' yorumuna like bıraktı...

Çok mu lazımdı? Bilemiyoruz. Övülmek güzel de övünmeye gerek var mıydı? Hadi yorumlarda buluşalım!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Can vanKamp

Yaptığınız, yapmakta olduğunuz, yapmayı düşündüğünüz, yapacağınız içeriğe…

Arwen

Bir tane faydasını söyleyin şunların yaşamımıza, tek bir tane!

Kaan Bey

Ufak bir düzeltme. Danla denilen zat futbolculara mesaj atıp sonra "zaa xd trolledim" deyip bunu paylaşan birisi. Popüleritesi de buradan geliyor. Öyle tırna... Devamını Gör