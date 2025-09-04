Influencer Kaosu Yükleniyor: Duygu Özaslan'ın Beğendiği Danla Bilic Göndermeli Yorum "Bu Ne Hırs?" Dedirtti
Influencer Duygu Özaslan'ın Danla Bilic'e direkt göndermeli bir yoruma bıraktığı 'like' gözlerin fal taşı gibi açılmasına sebep oldu! Zaman zaman atışan, zaman zaman çok iyi anlaşan, bazen de beraber video çeken ikilinin arasında yıllardır devam eden görünmez hırs Özaslan yoluyla dışa vurdu.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Danla Bilic de Duygu Özaslan da ayrı ayrı büyük kitlelere hitap eden, uzun yıllardır hayatımıza olan influencer ve sosyal medya fenomenleri, tanıtmaya gerek yok herhalde!
Zaman zaman bir arada gördüğümüz de oluyor onları...
Danla'nın bio'sunda bir şey yazıyor, belki denk gelmişsinizdir: "Mother of Influencers" yani Influencer'ların annesi.
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
