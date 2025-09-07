Cemre Baysel ve Blok3 Hakkında Bomba Aşk İddiası: Baş Başa Görüntüler Dedikoduları Alevlendi!
Genç oyuncu Cemre Baysel ile şimdilerde rap dünyasında adından sıkça bahsettiğimiz Blok3 (Hakan Aydın), iddialara göre dün akşam birlikte yemek yerken görüntülendi. Nurmagazins'e DM'den ulaşan bir takipçi, Hakan Aydın'ın Baysel ile yemekte olduğunu iddia etti. Masadaki kişinin Baysel olup olmadığı sosyal medyada tartışma yaratırken ünlü oyuncunun kısa süre önce Instagram hikayesinde Blok3’ün şarkısını paylaşması da iddiaları güçlendirdi. Bu gelişmeler, ikili arasında aşk söylentilerini alevlendirdi
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemin popüler isimlerinden Cemre Baysel, başarılı oyunculuk performanslarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Takip edenler bilir, Baysel'in uzun yıllardır meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile inişli çıkışlı bir ilişkisi vardı.
26 yaşındaki başarılı oyuncunun adı bu kez ünlü rapçi Blok 3 yani Hakan Aydın ile anılıyor.
Ancak dikkatleri çeken bir başka detay da vardı: Baysel’in kısa süre önce Instagram hikayesinde Blok3’ün parçasını kullanması.
Sizce yakışıyorlar mı?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın