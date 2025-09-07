onedio
Cemre Baysel ve Blok3 Hakkında Bomba Aşk İddiası: Baş Başa Görüntüler Dedikoduları Alevlendi!

Cemre Baysel ve Blok3 Hakkında Bomba Aşk İddiası: Baş Başa Görüntüler Dedikoduları Alevlendi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.09.2025 - 10:50

Genç oyuncu Cemre Baysel ile şimdilerde rap dünyasında adından sıkça bahsettiğimiz Blok3 (Hakan Aydın), iddialara göre dün akşam birlikte yemek yerken görüntülendi. Nurmagazins'e DM'den ulaşan bir takipçi, Hakan Aydın'ın Baysel ile yemekte olduğunu iddia etti. Masadaki kişinin Baysel olup olmadığı sosyal medyada tartışma yaratırken ünlü oyuncunun kısa süre önce Instagram hikayesinde Blok3’ün şarkısını paylaşması da iddiaları güçlendirdi. Bu gelişmeler, ikili arasında aşk söylentilerini alevlendirdi

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

Son dönemin popüler isimlerinden Cemre Baysel, başarılı oyunculuk performanslarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Son dönemin popüler isimlerinden Cemre Baysel, başarılı oyunculuk performanslarıyla olduğu kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

Sol Yanım, Baht Oyunu, Ramo, Leyla: Hayat…Aşk…Adalet... gibi dizilerle geniş bir hayran kitlesine ulaşan güzel oyuncu, magazin dünyasında sık sık aşk dedikodularının merkezinde yer alıyor.

Takip edenler bilir, Baysel'in uzun yıllardır meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile inişli çıkışlı bir ilişkisi vardı.

Takip edenler bilir, Baysel'in uzun yıllardır meslektaşı Aytaç Şaşmaz ile inişli çıkışlı bir ilişkisi vardı.

İlk kez 2021 yılında Baht Oyunu dizisinde yolları kesişen oyuncuların sette başlayan arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüşmüştü. Bir ayrı bir barışık ilişki sürdüren çift geçtiğimiz aylarda tamamen bağlarını koparmıştı. Hatta Şaşmaz'ı toksiklik kokan göndermesiyle konuşmuştuk.

Güzel oyuncu sosyal medyada paylaştığı bikinili fotoğrafına 'Catching the sun', yani 'Güneşi yakalıyorum' caption'ununu düşmüştü. Şaşmaz ise hemen ardından hem ayı hem güneşi görebildiği bir açıya geçip video çekmiş ve paylaşımına, 'The sun sees your face, but the moon knows your soul. :)'  yani, 'Güneş yüzünü görür, ama ay ruhunu bilir.' notunu düşmüştü. Tekrar barışırlar mı diye düşündüğümüz ikili son olarak sosyal medya hesaplarından birlikte çekildikleri fotoğrafları silince bu ihtimal de ortadan kaybolmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan burada uzun uzun bahsetmiştik:

26 yaşındaki başarılı oyuncunun adı bu kez ünlü rapçi Blok 3 yani Hakan Aydın ile anılıyor.

26 yaşındaki başarılı oyuncunun adı bu kez ünlü rapçi Blok 3 yani Hakan Aydın ile anılıyor.

Nurmagazins'te yer alan iddiaya göre ikili, geçtiğimiz akşam İstanbul’da bir mekanda birlikte yemek yerken görüntülendi. Masada oturan kişinin Cemre Baysel olup olmadığı tam netleşmese de sosyal medya kullanıcıları kareleri yakın markaja aldı. Kimileri görüntülerdeki kişinin ünlü oyuncu olduğunu savunurken, kimileri de “Benzetme olabilir” yorumunu yaptı.

Ancak dikkatleri çeken bir başka detay da vardı: Baysel’in kısa süre önce Instagram hikayesinde Blok3’ün parçasını kullanması.

Ancak dikkatleri çeken bir başka detay da vardı: Baysel'in kısa süre önce Instagram hikayesinde Blok3'ün parçasını kullanması.

Bu tesadüf, aşk söylentilerini daha da güçlendirdi.

Cemre Baysel ve Blok3 cephesinden ise henüz bir açıklama yapılmadı. İkilinin ilişkisi gerçekten romantik bir boyuta mı taşındı yoksa sadece tesadüflerden ibaret mi, önümüzdeki günlerde netleşecek gibi görünüyor. Ancak şimdiden bu iddia, magazin gündeminin en sıcak konularından biri haline geldi. Peki siz ne düşünüyorsunuz?

Sizce yakışıyorlar mı?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
