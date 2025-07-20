Hayranlarının Barışırlar Diye Umduğu Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan Son Yıkıcı Hamle Geldi!
Uzun yıllardır inişli çıkışlı devam eden ilişkileriyle gündemde olan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, bu kez son noktayı koydu. Daha önce ayrılıp barışan ikilinin yeniden bir araya gelme ihtimali konuşuluyordu. Ancak gelen son hamle, artık bu ihtimali tamamen ortadan kaldırdı. Bu hareketle hayranlarına adeta “artık geri dönüş yok” mesajı verdiler.
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
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Dizi dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olmuşlardı onlar.
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Aralarındaki aşkın yeniden başladığı dönemde hem sosyal medyada hem de etkinliklerde sık sık birlikte boy gösteren çift, oldukça mutlu görünüyordu.
Aytaç Şaşmaz ise bu paylaşımın hemen ardından oldukça anlamlı bir gönderiyle dikkat çekmişti.
Her ne olursa olsun ikili uzun süre birlikte çekildikleri fotoğrafları profillerinde tutarak barışma ihtimalini açık bırakmıştı.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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