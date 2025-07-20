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Hayranlarının Barışırlar Diye Umduğu Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan Son Yıkıcı Hamle Geldi!

Hayranlarının Barışırlar Diye Umduğu Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan Son Yıkıcı Hamle Geldi!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
20.07.2025 - 10:05

Uzun yıllardır inişli çıkışlı devam eden ilişkileriyle gündemde olan Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz, bu kez son noktayı koydu. Daha önce ayrılıp barışan ikilinin yeniden bir araya gelme ihtimali konuşuluyordu. Ancak gelen son hamle, artık bu ihtimali tamamen ortadan kaldırdı. Bu hareketle hayranlarına adeta “artık geri dönüş yok” mesajı verdiler.

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

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Dizi dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olmuşlardı onlar.

Dizi dünyasının en sevilen çiftlerinden biri olmuşlardı onlar.

Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz’ın yolu ilk kez 2021 yılında “Baht Oyunu” dizisinde kesişmiş, sette başlayan arkadaşlık kısa sürede aşka dönüşmüştü. Magazin dünyasının gözde çifti olarak uzun süre parmakla gösterildiler. Fakat 2022’de yaşanan ilk ayrılık herkesi üzmüştü. 

2024’te ikinci kez şans veren çiftin barıştığı haberi geldiğinde ise adeta bayram havası esmişti. Hayranlar bu kez evlilik beklentisine bile girmişti.

Aralarındaki aşkın yeniden başladığı dönemde hem sosyal medyada hem de etkinliklerde sık sık birlikte boy gösteren çift, oldukça mutlu görünüyordu.

Aralarındaki aşkın yeniden başladığı dönemde hem sosyal medyada hem de etkinliklerde sık sık birlikte boy gösteren çift, oldukça mutlu görünüyordu.

Ancak ne olduysa oldu… Geçtiğimiz haftalarda çiftin yeniden ayrıldığı haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. 

Ayrılık sonrası Cemre Baysel tatile çıkarak gündemi değiştirmişti. Bikinili pozlarıyla dikkat çeken Baysel, paylaşımına “Catching the sun” (Güneşi yakalıyorum) notunu eklemişti, fon müziği olarak da Sade’nin “Keep Looking” parçasını seçmişti. “İyiyim, hayat devam ediyor” mesajı açıkça verilmişti kısacası.

Aytaç Şaşmaz ise bu paylaşımın hemen ardından oldukça anlamlı bir gönderiyle dikkat çekmişti.

Aytaç Şaşmaz ise bu paylaşımın hemen ardından oldukça anlamlı bir gönderiyle dikkat çekmişti.

Ayla güneşi aynı kareye sığdırdığı bir videoyu paylaşan oyuncu, “The sun sees your face, but the moon knows your soul. :)” (Güneş yüzünü görür ama ay ruhunu bilir) mesajını yazmıştı. Arka planda ise George Michael’ın “Freedom” şarkısı çalıyordu. Bu paylaşımın Cemre’ye gönderme olduğu herkesin ortak fikriydi tabii.

Şaşmaz'ın bu paylaşımına yorum yağmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Her ne olursa olsun ikili uzun süre birlikte çekildikleri fotoğrafları profillerinde tutarak barışma ihtimalini açık bırakmıştı.

Her ne olursa olsun ikili uzun süre birlikte çekildikleri fotoğrafları profillerinde tutarak barışma ihtimalini açık bırakmıştı.

En azından hayranları öyle düşünüyordu. Ta ki Instagram hesaplarında yaşanan o hareketliliğe kadar...

İkiliden gelen son hamle barışma ihtimallerini ortadan tamamen kaldırdı. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz olarak Instagram hesaplarındaki fotoğraflarını da sessizce sildi. Bu hamleyle aşklarının tamamen sona erdiği artık kesinleşti. 💔

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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