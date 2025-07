Hayranlarının Barışırlar Diye Umduğu Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz'dan Son Yıkıcı Hamle Geldi!

Ayla güneşi aynı kareye sığdırdığı bir videoyu paylaşan oyuncu, “The sun sees your face, but the moon knows your soul. :)” (Güneş yüzünü görür ama ay ruhunu bilir) mesajını yazmıştı. Arka planda ise George Michael’ın “Freedom” şarkısı çalıyordu. Bu paylaşımın Cemre’ye gönderme olduğu herkesin ortak fikriydi tabii.

Şaşmaz'ın bu paylaşımına yorum yağmıştı.