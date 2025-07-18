Yerinde Dur Şarkısında Geçen Kelimenin Anlamını Yeni Öğrenen Sefo Ufak Çaplı Şok Yaşadı!
Herkesin diline dolanan Demet Akalın ve Sefo’nun enerjik düeti “Yerinde Dur”, şu sıralar sosyal medyada da, dışarıda da, plajlarda da her yerde çalıyor. Yaz aylarına bomba gibi düşen hit, listeleri altüst etti. Ancak dillere pelesenk olan o sözlerden biri, günler sonra Sefo’nun dikkatini çekince işler biraz karıştı. “Filinta” kelimesinin anlamını yeni öğrenen Sefo’nun yaşadığı şaşkınlık videosu sosyal medyaya damga vurdu.
Gelin o eğlenceli anlara birlikte bakalım…
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Yaz geldi mi Demet Akalın şarkı çıkarmazsa eksiklik hissediyoruz.
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Şarkının sözü ve bestesi Sefo’ya ait, düzenlemesi ise Aerro imzası taşıyor.
Günler sonra Sefo çektiği bir video ile şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.
Sosyal medya hesabından çektiği eğlenceli videoyla durumu itiraf eden Sefo, şöyle dedi:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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