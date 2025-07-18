Yerinde Dur Şarkısında Geçen Kelimenin Anlamını Yeni Öğrenen Sefo Ufak Çaplı Şok Yaşadı!

Bu yıl boş durmayan ünlü şarkıcı, hareketli ve tam da yaz havasına uygun bir şarkıyla yine ortalığı salladı. Bu kez yanında sürpriz bir isim vardı: Rap dünyasının sevilen ismi Sefo!

İkilinin birlikte seslendirdiği “Yerinde Dur”, çıktığı günden beri Spotify listelerinde, TikTok’ta, kulüplerde, plajlarda ve arabalarda bir numaraya yerleşti.