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Yerinde Dur Şarkısında Geçen Kelimenin Anlamını Yeni Öğrenen Sefo Ufak Çaplı Şok Yaşadı!

Yerinde Dur Şarkısında Geçen Kelimenin Anlamını Yeni Öğrenen Sefo Ufak Çaplı Şok Yaşadı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.07.2025 - 15:56

Herkesin diline dolanan Demet Akalın ve Sefo’nun enerjik düeti “Yerinde Dur”, şu sıralar sosyal medyada da, dışarıda da, plajlarda da her yerde çalıyor. Yaz aylarına bomba gibi düşen hit, listeleri altüst etti. Ancak dillere pelesenk olan o sözlerden biri, günler sonra Sefo’nun dikkatini çekince işler biraz karıştı. “Filinta” kelimesinin anlamını yeni öğrenen Sefo’nun yaşadığı şaşkınlık videosu sosyal medyaya damga vurdu. 

Gelin o eğlenceli anlara birlikte bakalım…

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Yaz geldi mi Demet Akalın şarkı çıkarmazsa eksiklik hissediyoruz.

Yaz geldi mi Demet Akalın şarkı çıkarmazsa eksiklik hissediyoruz.

Bu yıl boş durmayan ünlü şarkıcı, hareketli ve tam da yaz havasına uygun bir şarkıyla yine ortalığı salladı. Bu kez yanında sürpriz bir isim vardı: Rap dünyasının sevilen ismi Sefo!

İkilinin birlikte seslendirdiği “Yerinde Dur”, çıktığı günden beri Spotify listelerinde, TikTok’ta, kulüplerde, plajlarda ve arabalarda bir numaraya yerleşti.

Şarkının sözü ve bestesi Sefo’ya ait, düzenlemesi ise Aerro imzası taşıyor.

Şarkının sözü ve bestesi Sefo’ya ait, düzenlemesi ise Aerro imzası taşıyor.

Yayınlandığı gün Spotify Türkiye Top 50 listesine 2. sıradan giriş yaptı, Spotify Global Top 100’de 3. sıraya yükselerek uluslararası bir başarıya imza attı. 

Avrupa’da da büyük ilgi gören parça, Shazam Top 200 listesinde 14. sıraya yerleşti. TikTok ve YouTube’da ise trendlere yerleşip viral oldu.

Günler sonra Sefo çektiği bir video ile şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.

Günler sonra Sefo çektiği bir video ile şaşkınlığını takipçileriyle paylaştı.

Şarkının neredeyse her sözünü ezberlemiş dinleyiciler gibi Sefo da o sözleri tekrar tekrar dinlemiş ama bir detay gözünden kaçmış: “Filinta” kelimesi!

Sosyal medya hesabından çektiği eğlenceli videoyla durumu itiraf eden Sefo, şöyle dedi:

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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