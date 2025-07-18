Milli Okçumuz Mete Gazoz Aşkı da 12’den Vurdu: Sevgilisiyle Romantik Pozu Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda aldığı altın madalya hâlâ hafızalarda. Ve bu yıl da durmak nedir bilmiyor!

Bu sezon ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda ikinci, Antalya’daki Avrupa Grand Prix’sinde şampiyon, Şangay’da takım halinde üçüncü, Fethi Kupası’nda ise ikinci oldu. Tüm bu yarışlar, yaklaşan Dünya Şampiyonası öncesi müthiş bir hazırlık oldu onun için.