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Milli Okçumuz Mete Gazoz Aşkı da 12’den Vurdu: Sevgilisiyle Romantik Pozu Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Milli Okçumuz Mete Gazoz Aşkı da 12’den Vurdu: Sevgilisiyle Romantik Pozu Beğeni Yağmuruna Tutuldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
18.07.2025 - 13:37

Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz, kariyerindeki başarılarıyla ailesi kadar tüm Türkiye’yi gururlandırıyor. Başarılarının yanında sempatik tavırlarıyla da gönlümüzde taht kuran genç sporcunun özel hayatı da en az kariyeri kadar yakından takip ediliyor. Son olarak sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşım sosyal medyada olay oldu. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Buyrun detaylara birlikte bakalım.

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Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla adını tarihe yazdıran Milli okçumuz Mete Gazoz, her başarısıyla hepimize “iyi ki varsın” dedirtiyor.

Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla adını tarihe yazdıran Milli okçumuz Mete Gazoz, her başarısıyla hepimize “iyi ki varsın” dedirtiyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda aldığı altın madalya hâlâ hafızalarda. Ve bu yıl da durmak nedir bilmiyor!

Bu sezon ABD’de düzenlenen Dünya Kupası’nda ikinci, Antalya’daki Avrupa Grand Prix’sinde şampiyon, Şangay’da takım halinde üçüncü, Fethi Kupası’nda ise ikinci oldu. Tüm bu yarışlar, yaklaşan Dünya Şampiyonası öncesi müthiş bir hazırlık oldu onun için.

Mete, yaptığı açıklamada, “Performansımdan memnunum. Sezon benim için güzel geçiyor. Zihinsel ve fiziksel olarak daha güçlüyüm. 2028 Olimpiyat Oyunları’na da hazır olacağım” dedi.

Mete, yaptığı açıklamada, “Performansımdan memnunum. Sezon benim için güzel geçiyor. Zihinsel ve fiziksel olarak daha güçlüyüm. 2028 Olimpiyat Oyunları’na da hazır olacağım” dedi.

Kısacası, gözümüz onda, hedefi yine altın! Ama iş sadece başarılarla sınırlı değil!

Mete Gazoz’un özel hayatı da, tıpkı spor kariyeri gibi yakından takip ediliyor.

Mete Gazoz’un özel hayatı da, tıpkı spor kariyeri gibi yakından takip ediliyor.

Geçtiğimiz saatlerde de ikili birlikte romantik bir kare paylaştı. O paylaşım sosyal medyayı salladı!

Gazoz bu kez hedefi değil, kalbi 12’den vurmuş. Hem spor sahasında hem aşk hayatında tam isabetle ilerliyor. Biz de ne diyelim… Mutluluk hep 10 üzerinden 10 gelsin Mete! 🏹 🧿

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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