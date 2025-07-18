Milli Okçumuz Mete Gazoz Aşkı da 12’den Vurdu: Sevgilisiyle Romantik Pozu Beğeni Yağmuruna Tutuldu!
Olimpiyat şampiyonumuz Mete Gazoz, kariyerindeki başarılarıyla ailesi kadar tüm Türkiye’yi gururlandırıyor. Başarılarının yanında sempatik tavırlarıyla da gönlümüzde taht kuran genç sporcunun özel hayatı da en az kariyeri kadar yakından takip ediliyor. Son olarak sevgilisiyle yaptığı romantik paylaşım sosyal medyada olay oldu. Paylaşıma kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Buyrun detaylara birlikte bakalım.
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Olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonluklarıyla adını tarihe yazdıran Milli okçumuz Mete Gazoz, her başarısıyla hepimize “iyi ki varsın” dedirtiyor.
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Mete, yaptığı açıklamada, “Performansımdan memnunum. Sezon benim için güzel geçiyor. Zihinsel ve fiziksel olarak daha güçlüyüm. 2028 Olimpiyat Oyunları’na da hazır olacağım” dedi.
Mete Gazoz’un özel hayatı da, tıpkı spor kariyeri gibi yakından takip ediliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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