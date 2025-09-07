Sevda Erginci Mardin’e Gelin Gidiyor: Bolca Altın Takılan Nişandan Kareler Sosyal Medyada Gündem Oldu!
Sevilen oyuncu Sevda Erginci, bu kez özel hayatıyla gündemde. Bir süredir mimari tasarımcı Efe Saydut’la aşk yaşayan Erginci, mutlu haberiyle sevenlerini heyecanlandırdı. Çift, Mardin’de düzenlenen samimi bir törenle nişanlandı. Sevda Erginci’yi bu özel gününde yalnız bırakmayan dostları arasında Çağla Şimşek, Damla Yılmaz ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler de vardı. Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede gündeme oturdu.
Buyrun o karelere birlikte bakalım.
Karagül, Yasak Elma, Uyanış: Büyük Selçuklu, El Kızı gibi dizilerde oynayan Sevda Erginci'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.
Mardin’de gerçekleşen nişan töreni, çiftin aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla oldukça sıcak bir atmosferde geçti.
Nişandan kareler sosyal medyada gündem olurken, Sevda Erginci'nin göbek attığı anlara beğeni yağdı.
