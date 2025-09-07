onedio
Sevda Erginci Mardin’e Gelin Gidiyor: Bolca Altın Takılan Nişandan Kareler Sosyal Medyada Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
07.09.2025 - 08:53

Sevilen oyuncu Sevda Erginci, bu kez özel hayatıyla gündemde. Bir süredir mimari tasarımcı Efe Saydut’la aşk yaşayan Erginci, mutlu haberiyle sevenlerini heyecanlandırdı. Çift, Mardin’de düzenlenen samimi bir törenle nişanlandı. Sevda Erginci’yi bu özel gününde yalnız bırakmayan dostları arasında Çağla Şimşek, Damla Yılmaz ve Gonca Vuslateri gibi ünlü isimler de vardı. Sosyal medyada paylaşılan kareler kısa sürede gündeme oturdu.

Buyrun o karelere birlikte bakalım.

Karagül, Yasak Elma, Uyanış: Büyük Selçuklu, El Kızı gibi dizilerde oynayan Sevda Erginci'yi mutlaka tanıyorsunuzdur.

Büyük yapımlarda sergilediği performanslarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Erginci, bu kez kariyerinden değil, özel hayatından güzel bir haberle gündeme geldi. Güzel oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu mimari tasarımcı sevgilisi Efe Saydut ile nişanlanarak ilişkisini resmileştirdi.

Mardin’de gerçekleşen nişan töreni, çiftin aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla oldukça sıcak bir atmosferde geçti.

Ünlü oyuncunun yakın arkadaşları Çağla Şimşek, Damla Yılmaz ve Gonca Vuslateri de törendeydi.

Nişandan kareler sosyal medyada gündem olurken, Sevda Erginci'nin göbek attığı anlara beğeni yağdı.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
