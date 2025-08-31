Kylie ve Kendall Jenner’a Benzetilen Derin Talu Dünyaca Ünlü Modellere Kafa Tuttu!

Ancak son dönemde Samyeli’den çok kızları Derin ve Deren Talu konuşuluyor. Özellikle küçük kız Derin Talu, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Takip edenler hatırlayacaktır; geçtiğimiz haftalarda yeni ilişkisini sosyal medyada duyurmuş, sevgilisiyle karelerini paylaşmıştı. Ardından bir takipçisi kendisine “Erkek arkadaşının on yıllık ilişkisi olmasını kıskanmıyor musun?” diye sormuştu. Derin Talu ise bu soruya, “Çocuk 30 yaşında, iyi bir şey öyle bir ilişkisi olması çünkü onu bana hazırladı” diyerek cevap vermişti.