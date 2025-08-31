Kylie ve Kendall Jenner’a Benzetilen Derin Talu Dünyaca Ünlü Modellere Kafa Tuttu!
Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemde. Daha önce sevgilisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla olay olan Derin, bu kez TikTok videosunda dünyaca ünlü model Kendall Jenner’a kafa tuttu. “Beni Kendall Jenner'a benzetiyorlar. Teşekkür ediyorum ama ben ona değil o bana benziyor, benim hiç estetik operasyonum yok” dedi.
Gelin o paylaşımına birlikte bakalım.
Sunucu, oyuncu ve şarkıcı kimlikleriyle tanıdığımız Defne Samyeli, uzun yıllar magazinin gündemindeydi.
Bu kez, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla gündemde kendisi.
