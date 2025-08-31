onedio
Kylie ve Kendall Jenner’a Benzetilen Derin Talu Dünyaca Ünlü Modellere Kafa Tuttu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.08.2025 - 14:45

Defne Samyeli’nin küçük kızı Derin Talu, sosyal medya paylaşımlarıyla yine gündemde. Daha önce sevgilisiyle ilgili yaptığı açıklamalarla olay olan Derin, bu kez TikTok videosunda dünyaca ünlü model Kendall Jenner’a kafa tuttu. “Beni Kendall Jenner'a benzetiyorlar. Teşekkür ediyorum ama ben ona değil o bana benziyor, benim hiç estetik operasyonum yok” dedi. 

Gelin o paylaşımına birlikte bakalım.

Sunucu, oyuncu ve şarkıcı kimlikleriyle tanıdığımız Defne Samyeli, uzun yıllar magazinin gündemindeydi.

Ancak son dönemde Samyeli’den çok kızları Derin ve Deren Talu konuşuluyor. Özellikle küçük kız Derin Talu, yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Takip edenler hatırlayacaktır; geçtiğimiz haftalarda yeni ilişkisini sosyal medyada duyurmuş, sevgilisiyle karelerini paylaşmıştı. Ardından bir takipçisi kendisine “Erkek arkadaşının on yıllık ilişkisi olmasını kıskanmıyor musun?” diye sormuştu. Derin Talu ise bu soruya, “Çocuk 30 yaşında, iyi bir şey öyle bir ilişkisi olması çünkü onu bana hazırladı” diyerek cevap vermişti.

Bu yanıtı sosyal medyada çok konuşulmuş, biz de detaylarını önceki içeriklerimizde paylaşmıştık:

Bu kez, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla gündemde kendisi.

