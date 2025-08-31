onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Herkes Boşanacaklarını Sandı: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Çiftinden Şaşırtmacalı Bebek Müjdesi

Herkes Boşanacaklarını Sandı: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Çiftinden Şaşırtmacalı Bebek Müjdesi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.08.2025 - 13:50

Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan sevenlerini ters köşe yapan bir paylaşım geldi. 10 yıllık evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, sosyal medya üzerinden sürpriz bir video yayınladı. “İyi günler de yaşadık kötü günler de” diyerek söze başlayan ikili, sonunda takipçilerini mutlu eden haberi duyurdu. Boşanma duyurusu verir gibi söz başlayan çift videonun sonunda bebek bekledikleri müjdesini paylaştı. O paylaşımları yorum yağmuruna tutuldu.

İşte detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ceyhun Fersoy-Begüm Fersoy çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ceyhun Fersoy-Begüm Fersoy çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur.

Çift Seksenler dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamışlardı. 2015 yılında ise ilişkilerini nikahla taçlandırmıştı. O günden bu yana göz önünde olmayı pek tercih etmeyen ama sosyal medyada enerjileriyle dikkat çeken çift, bu kez sevenlerini bambaşka bir haberle şaşırttı. 

Evliliklerinin 10. yılında güzel haberi duyurdular.

Instagram hesaplarından birlikte çekilen bir video paylaşan ikili önce korkuttu sonra heyecanlandırdı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
17
8
7
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın