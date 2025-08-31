Herkes Boşanacaklarını Sandı: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy Çiftinden Şaşırtmacalı Bebek Müjdesi
Magazin dünyasının örnek çiftlerinden Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy’dan sevenlerini ters köşe yapan bir paylaşım geldi. 10 yıllık evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, sosyal medya üzerinden sürpriz bir video yayınladı. “İyi günler de yaşadık kötü günler de” diyerek söze başlayan ikili, sonunda takipçilerini mutlu eden haberi duyurdu. Boşanma duyurusu verir gibi söz başlayan çift videonun sonunda bebek bekledikleri müjdesini paylaştı. O paylaşımları yorum yağmuruna tutuldu.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ceyhun Fersoy-Begüm Fersoy çiftini mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Instagram hesaplarından birlikte çekilen bir video paylaşan ikili önce korkuttu sonra heyecanlandırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın