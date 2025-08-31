Kıvanç Tatlıtuğ’un Aile Dizisinde Dublör Kullandığı Sahne Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti
Yakışıklılığıyla olduğu kadar yeteneğiyle de ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak “Aile” dizisiyle milyonları ekran başına kilitlemişti. Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı dizi, yayınlandığı dönemde hem reytinglerde zirveye çıkmış hem de izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ancak Tatlıtuğ’un dublör kullandığı bir sahnenin ortaya çıkması sosyal medyayı karıştırdı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuyu bu konuda eleştiri yağmuruna tuttu.
Gelin o sahneye ve gelen yorumlara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türk dizi sektörünün en gözde oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, uzun yıllardır hem sinema hem televizyon ekranlarının parlayan yıldızı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın