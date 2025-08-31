onedio
Kıvanç Tatlıtuğ’un Aile Dizisinde Dublör Kullandığı Sahne Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Kıvanç Tatlıtuğ'un Aile Dizisinde Dublör Kullandığı Sahne Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.08.2025 - 10:49

Yakışıklılığıyla olduğu kadar yeteneğiyle de ekranların vazgeçilmez isimlerinden biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak “Aile” dizisiyle milyonları ekran başına kilitlemişti. Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı dizi, yayınlandığı dönemde hem reytinglerde zirveye çıkmış hem de izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. Ancak Tatlıtuğ’un dublör kullandığı bir sahnenin ortaya çıkması sosyal medyayı karıştırdı. Sosyal medya kullanıcıları ünlü oyuncuyu bu konuda eleştiri yağmuruna tuttu.

Gelin o sahneye ve gelen yorumlara birlikte bakalım.

Türk dizi sektörünün en gözde oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, uzun yıllardır hem sinema hem televizyon ekranlarının parlayan yıldızı.

Türk dizi sektörünün en gözde oyuncularından biri olan Kıvanç Tatlıtuğ, uzun yıllardır hem sinema hem televizyon ekranlarının parlayan yıldızı.
Kariyerine Gümüş dizisiyle başlayan oyuncu, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve Netflix yapımı Into the Night gibi unutulmaz projelerde yer aldı. Her rolünde farklı bir karakteri başarıyla canlandırması, onu Türkiye’nin en yetenekli erkek oyuncularından biri haline getirdi.

Tatlıtuğ’un son televizyon projesi ise Show TV’de yayınlanan Aile oldu. Başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı dizi, yayınlandığı 2023 yılında adeta reyting rekorları kırdı. Toplam 30 bölüm süren Aile, güçlü hikayesi ve karakterleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Dizinin final bölümü de uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
