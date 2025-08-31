Kıvanç Tatlıtuğ’un Aile Dizisinde Dublör Kullandığı Sahne Sosyal Medyada Büyük Tepki Çekti

Kariyerine Gümüş dizisiyle başlayan oyuncu, Aşk-ı Memnu, Kuzey Güney, Cesur ve Güzel, Çarpışma ve Netflix yapımı Into the Night gibi unutulmaz projelerde yer aldı. Her rolünde farklı bir karakteri başarıyla canlandırması, onu Türkiye’nin en yetenekli erkek oyuncularından biri haline getirdi.

Tatlıtuğ’un son televizyon projesi ise Show TV’de yayınlanan Aile oldu. Başrolünü Serenay Sarıkaya ile paylaştığı dizi, yayınlandığı 2023 yılında adeta reyting rekorları kırdı. Toplam 30 bölüm süren Aile, güçlü hikayesi ve karakterleriyle kısa sürede geniş bir hayran kitlesi kazandı. Dizinin final bölümü de uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu.