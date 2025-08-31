onedio
Farah Zeynep Abdullah, Gökhan Özoğuz'la Otopark Randevusunun Nedenini Açıkladı

Gülistan Başköy
31.08.2025 - 09:04

Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz’un adı aylarca aşk dedikodularına karıştı. Ocak’tan bu yana kulislerde konuşulan bu iddialara rağmen ikili her fırsatta “arkadaşız” demeyi tercih etti. Son olarak bir önceki gün Fenerbahçe’de bir restoranda otoparkta baş başa yemek yerken görüntülenmişlerdi. Görüntülerin yayılmasıyla sosyal medyada yorum. yağmıştı. Abdullah dayanamadı ve kullanıcılardan gelen 'Neden otopark?' sorusuna yanıt verdi.

Gelin ünlü oyuncunun o açıklamasına ve gelen yorumlara birlikte bakalım.

Magazin gündeminde son haftalarda en çok merak edilen konu, Farah Zeynep Abdullah ile Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz’un aralarındaki ilişki.

Bir yanda “arkadaşız” açıklamaları, diğer yanda birlikte görüntülendikleri anlar… Dedikodu kazanı hiç boş kalmıyor.

Hatırlarsanız bu hikaye, Gökhan Özoğuz’un ani boşanma haberiyle başlamıştı. Melis Ülken’le Ocak ayında evliliğini sonlandıran Özoğuz, bu ayrılığın hemen ardından Londra’da Farah Zeynep Abdullah ile görüldüğü iddialarıyla gündem olmuştu. Sosyal medyada dolaşan kareler, havaalanında ve konserlerde yan yana olmaları ve paylaştıkları esprili videolar, “Acaba gerçekten sevgililer mi?” sorusunu gündeme getirdi.

Geçtiğimiz gün de çift, Fenerbahçe’de gittikleri bir restoranda objektiflerden kaçmak için seçtikleri ilginç bir yolla tekrar gündem olmayı başardılar.

Restoranın otoparkına masa kurdurarak baş başa yemek yiyen ikilinin bu hamlesi de magazin muhabirlerinden saklanmalarına yetmedi. Görüntüler hızla sosyal medyaya yayıldı.

Haliyle sosyal medya kullanıcılarının yorumlarından kaçamadılar:

Gelen yorumların ardından Abdullah’tan açıklama geldi.

Abdullah, bu hamlelerini “Mekanda yer yoktu.” diyerek savundu. Ancak bir takipçinin, “Başka bir müşteri olsa yer yok diye otoparka masa açarlar mıydı acaba tabiki hayır para her şeyi açıyor 1” sorusuna ise ünlü oyuncu “açmazlardı mekan tanıdık 2” şeklinde yanıt verdi.

