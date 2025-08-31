Farah Zeynep Abdullah, Gökhan Özoğuz'la Otopark Randevusunun Nedenini Açıkladı
Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz’un adı aylarca aşk dedikodularına karıştı. Ocak’tan bu yana kulislerde konuşulan bu iddialara rağmen ikili her fırsatta “arkadaşız” demeyi tercih etti. Son olarak bir önceki gün Fenerbahçe’de bir restoranda otoparkta baş başa yemek yerken görüntülenmişlerdi. Görüntülerin yayılmasıyla sosyal medyada yorum. yağmıştı. Abdullah dayanamadı ve kullanıcılardan gelen 'Neden otopark?' sorusuna yanıt verdi.
Gelin ünlü oyuncunun o açıklamasına ve gelen yorumlara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Magazin gündeminde son haftalarda en çok merak edilen konu, Farah Zeynep Abdullah ile Athena’nın solisti Gökhan Özoğuz’un aralarındaki ilişki.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Geçtiğimiz gün de çift, Fenerbahçe’de gittikleri bir restoranda objektiflerden kaçmak için seçtikleri ilginç bir yolla tekrar gündem olmayı başardılar.
Gelen yorumların ardından Abdullah’tan açıklama geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın