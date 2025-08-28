onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bir İfşa da Melek Mosso'dan: Çocukluğundan Beri 3 Kere Yaşadığını Anlattı!

Bir İfşa da Melek Mosso'dan: Çocukluğundan Beri 3 Kere Yaşadığını Anlattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.08.2025 - 14:01

Sosyal medyada ünlü isimlerden ardı ardına gelen taciz ifşaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Simge Sağın ve Kalben’den sonra bu kez Melek Mosso konuştu. Çocukluğundan bu yana yaşadığı travmatik anıları paylaşan ünlü şarkıcı, “Çocukluğumdan beri 3 kere ben de bu durumla karşılaştım. Suçlanacağım duygusuyla kimseyle paylaşmadım. Yalnız değilsiniz” diyerek kadınlara seslendi. Cesur çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Medya ve müzik dünyası, uzun zamandır görülmemiş bir ifşa dalgasının etkisi altında.

Medya ve müzik dünyası, uzun zamandır görülmemiş bir ifşa dalgasının etkisi altında.

Fotoğrafçılarla başlayan süreç, kısa sürede büyüyerek ünlü oyunculara, yönetmenlere ve şarkıcılara kadar uzandı. Taciz ve istismar iddiaları her geçen gün artarken, birçok kadın sanatçı yıllardır sustukları tacizleri tek tek anlatmaya başladı. Sessizliğini bozan isimler arasında Simge Sağın ve Kalben vardı. Sağın, 'Hepimiz bir şeyler yaşadık. İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. Çocuktum... Küçüktüm... Korktum... Sustum... Sustuk...' ifadelerini kulandı.

Kaçıranlar için:

👇

Bu kez bir ifşa da Melek Mosso'dan geldi!

Bu kez bir ifşa da Melek Mosso'dan geldi!

Mosso, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çocukluğundan itibaren üç kez benzer durumlarla karşılaştığını ve yıllarca kimseye söyleyemediğini anlattı. “Arkadaşlarımızla konuşurken neredeyse herkesin en az bir kere yaşadığını görmek mide bulandırıcı” diyerek yaşadığı korkuyu dile getiren şarkıcı, kadınlara cesur olmaları çağrısı yaptı.

“Sesinizi yükseltmeniz bana da güç veriyor. Susmayın, bu travmaları iyileştirip o korkunç insanları toplumdan dışlayacağız” sözleriyle dikkat çeken Mosso, açıklamasını “Ses Çıkar Çünkü Yalnız Değilsin” cümlesiyle bitirdi. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve destek mesajı aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
4
3
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın