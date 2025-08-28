Bir İfşa da Melek Mosso'dan: Çocukluğundan Beri 3 Kere Yaşadığını Anlattı!

Mosso, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, çocukluğundan itibaren üç kez benzer durumlarla karşılaştığını ve yıllarca kimseye söyleyemediğini anlattı. “Arkadaşlarımızla konuşurken neredeyse herkesin en az bir kere yaşadığını görmek mide bulandırıcı” diyerek yaşadığı korkuyu dile getiren şarkıcı, kadınlara cesur olmaları çağrısı yaptı.

“Sesinizi yükseltmeniz bana da güç veriyor. Susmayın, bu travmaları iyileştirip o korkunç insanları toplumdan dışlayacağız” sözleriyle dikkat çeken Mosso, açıklamasını “Ses Çıkar Çünkü Yalnız Değilsin” cümlesiyle bitirdi. Ünlü şarkıcının paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve destek mesajı aldı.