Bir İfşa da Melek Mosso'dan: Çocukluğundan Beri 3 Kere Yaşadığını Anlattı!
Sosyal medyada ünlü isimlerden ardı ardına gelen taciz ifşaları gündemi sarsmaya devam ediyor. Simge Sağın ve Kalben’den sonra bu kez Melek Mosso konuştu. Çocukluğundan bu yana yaşadığı travmatik anıları paylaşan ünlü şarkıcı, “Çocukluğumdan beri 3 kere ben de bu durumla karşılaştım. Suçlanacağım duygusuyla kimseyle paylaşmadım. Yalnız değilsiniz” diyerek kadınlara seslendi. Cesur çıkışı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Medya ve müzik dünyası, uzun zamandır görülmemiş bir ifşa dalgasının etkisi altında.
Bu kez bir ifşa da Melek Mosso'dan geldi!
