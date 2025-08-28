İrem Derici Yine Hastanelik Oldu: Başına 10 Dikiş Atıldı, Konserleri İptal!
Şarkıcı İrem Derici, son dönemde peş peşe yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş nedeniyle hastanelik olan ünlü isim, bu kez evinde kaza geçirerek hayranlarını endişelendirdi. Apartman girişindeki merdivenlerden düşen Derici, başını çarpıp bayıldı. Hastaneye kaldırılan şarkıcının başına on dikiş atıldı. Yaşadığı talihsiz olay sonrası konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.
Son dönemde sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, hayranlarını yine endişelendirdi.
Geçtiğimiz günlerde bu kez yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Fakat ünlü isim bu kez evinde talihsiz bir kaza yaşadı.
