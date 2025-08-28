onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
İrem Derici Yine Hastanelik Oldu: Başına 10 Dikiş Atıldı, Konserleri İptal!

İrem Derici Yine Hastanelik Oldu: Başına 10 Dikiş Atıldı, Konserleri İptal!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.08.2025 - 13:13

Şarkıcı İrem Derici, son dönemde peş peşe yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde yüksek ateş nedeniyle hastanelik olan ünlü isim, bu kez evinde kaza geçirerek hayranlarını endişelendirdi. Apartman girişindeki merdivenlerden düşen Derici, başını çarpıp bayıldı. Hastaneye kaldırılan şarkıcının başına on dikiş atıldı. Yaşadığı talihsiz olay sonrası konserlerini iptal etmek zorunda kaldığını duyurdu.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, hayranlarını yine endişelendirdi.

Son dönemde sağlık sorunlarıyla sık sık gündeme gelen İrem Derici, hayranlarını yine endişelendirdi.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda sahnede yaşadığı talihsiz kazayla konuşulmuştu. Adana konseri sırasında sahneden düşerek kafasını çarpmış ve kafa travması geçirmişti. Ardından stüdyo kaydında baş dönmesi yaşayan Derici, epileptik nöbet benzeri bir kriz geçirdiğini açıklamıştı. “Kayıtta kitlenip bayılmışım, stres kaynaklı dediler” sözleriyle o günleri anlatmış, sağlık durumuyla gündeme gelmişti.

Açıklamasının tamamına bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz günlerde bu kez yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde bu kez yüksek ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

“Hastaneye geldiğimde ateşim 38,9 dereceydi. Hem boğazım hem kulağım iltihaplandı. Önce antibiyotik verdiler, sonra vitamin takviyesi yapacaklar. Kimin gözü kaldıysa gözüne...” demişti. Hastaneden bir fotoğrafını da paylaşmıştı.

O fotoğrafa ve açıklamasının tamamına bu içeriğimizde yer vermiştik:

Fakat ünlü isim bu kez evinde talihsiz bir kaza yaşadı.

Fakat ünlü isim bu kez evinde talihsiz bir kaza yaşadı.

Apartman çıkış kapısındaki merdivenlerden ayağının boşluğa gelmesi sonucu düşen İrem Derici, başını çarpıp kısa süreliğine bayıldı. Acilen hastaneye kaldırılan Derici’nin başına 10 dikiş atıldı, yüzünde de morluklar oluştu.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu nedenle çok üzülerek ve sizlerden özür dileyerek 29 Ağustos Çeşme ve 30 Ağustos Kıbrıs konserlerimi gerçekleştiremeyeceğimi bildirmek isterim” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın