Karan Artık Okullu: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Boşanma İddialarını Bitiren Aile Pozu!
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, aile pozlarıyla sosyal medyada sık sık gündem olan bir çift. Ancak son dönemlerde adları boşanma iddialarıyla anılmış, Fahriye Evcen’in Instagram hesabında soyadını silmesi dedikoduları alevlendirmişti. Çift, birlikte verdikleri pozlarla bu söylentileri yalanlasa da tatilde yaşanan tartışma iddiaları gündemi bir kez daha karıştırmıştı. Son olarak oğulları Karan’ın birinci sınıfa başlamasıyla yeniden kameraların karşısına çıkan ikili, kayıt günü heyecanını birlikte paylaştı.
Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.
Türkiye’nin en çok konuşulan çiftlerinden biri şüphesiz Fahriye Evcen ve Burak Özçivit.
Çift, jet hızında bir yalanlamayla birlikte araçta verdikleri pozlarını paylaşarak söylentileri boşa çıkarmıştı.
Tüm bu dedikoduların ardından Evcen ve Özçivit, oğulları Karan’ın ilkokula başladığı anı birlikte paylaştı.
