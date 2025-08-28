onedio
Karan Artık Okullu: Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten Boşanma İddialarını Bitiren Aile Pozu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.08.2025 - 15:43

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, aile pozlarıyla sosyal medyada sık sık gündem olan bir çift. Ancak son dönemlerde adları boşanma iddialarıyla anılmış, Fahriye Evcen’in Instagram hesabında soyadını silmesi dedikoduları alevlendirmişti. Çift, birlikte verdikleri pozlarla bu söylentileri yalanlasa da tatilde yaşanan tartışma iddiaları gündemi bir kez daha karıştırmıştı. Son olarak oğulları Karan’ın birinci sınıfa başlamasıyla yeniden kameraların karşısına çıkan ikili, kayıt günü heyecanını birlikte paylaştı.

Gelin o paylaşıma birlikte bakalım.

Türkiye’nin en çok konuşulan çiftlerinden biri şüphesiz Fahriye Evcen ve Burak Özçivit.

2013’te başlayan aşklarını 2017 yılında görkemli bir düğünle evlilikle taçlandıran çift, 2019’da oğulları Karan’ı, 2023’te ise küçük oğulları Kerem’i kucaklarına aldı. Sosyal medyada sık sık aile pozlarıyla gündeme gelen çift, doğum günü kutlamalarından tatil karelerine kadar her anlarını takipçileriyle paylaşarak çizdikleri örnek aile tablosuyla dikkat çekiyor.

Ancak son aylarda bu tabloya gölge düşüren söylentiler gündeme geldi. Fahriye Evcen’in Instagram hesabında soyadını kaldırması, boşanma iddialarını ateşledi. “İlişkilerinde kriz mi var?” sorusu akıllara geldi.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Çift, jet hızında bir yalanlamayla birlikte araçta verdikleri pozlarını paylaşarak söylentileri boşa çıkarmıştı.

Derken Beyaz Magazin programında ortaya atılan şiddet iddiaları gündemi sarstı. Komşuların yüksek sesler duyduğu ve evde kavga çıktığı öne sürülmüştü. Ardından tatilde yaşanan tartışma iddiası sosyal medyada yayılmıştı.

Bunların detaylarından da bir önceki içeriğimizde bahsetmiştik.

Tüm bu dedikoduların ardından Evcen ve Özçivit, oğulları Karan’ın ilkokula başladığı anı birlikte paylaştı.

Boşanma iddialarının gölgesinde  bir aile pozu daha paylaşan çift mutluluklarıyla dikkat çekti. Fahriye Evcen paylaşımına “Yolun hep açık olsun oğlum, seni çok seviyoruz” notunu düştü.

Gülistan Başköy
