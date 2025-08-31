Eski Bir Turizmci Açıkladı: Otel Odalarında Yatakların Ayak Ucuna Serilen Örtü Aslında Ne İşe Yarıyor?

Yıllardır otel odalarında gördüğümüz ama tam olarak ne işe yaradığını bir türlü çözemediğimiz o gizemli örtünün sırrı sonunda çözüldü. Eski bir turizmci olan Alper Mutlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla otel yataklarının ayak ucuna serilen bu örtülerin gerçek amacını anlattı. Dekordan hijyene, konfordan marka imajına kadar dört farklı sebep sıralayan turizmci, yıllardır akılları kurcalayan soruya yanıt verdi.
Gelin birlikte bu örtünün aslında ne işe yaradığını öğrenelim.
Kaynak: alpermutlu1923/
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Seyahat edenlerin en çok merak ettiği detaylardan biri otel odalarındaki yatakların ayak ucuna serilen örtülerdir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın