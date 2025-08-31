onedio
Eski Bir Turizmci Açıkladı: Otel Odalarında Yatakların Ayak Ucuna Serilen Örtü Aslında Ne İşe Yarıyor?

Eski Bir Turizmci Açıkladı: Otel Odalarında Yatakların Ayak Ucuna Serilen Örtü Aslında Ne İşe Yarıyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.08.2025 - 09:24

Yıllardır otel odalarında gördüğümüz ama tam olarak ne işe yaradığını bir türlü çözemediğimiz o gizemli örtünün sırrı sonunda çözüldü. Eski bir turizmci olan Alper Mutlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla otel yataklarının ayak ucuna serilen bu örtülerin gerçek amacını anlattı. Dekordan hijyene, konfordan marka imajına kadar dört farklı sebep sıralayan turizmci, yıllardır akılları kurcalayan soruya yanıt verdi. 

Gelin birlikte bu örtünün aslında ne işe yaradığını öğrenelim.

Kaynak: alpermutlu1923/

Buradan izleyebilirsiniz:

Seyahat edenlerin en çok merak ettiği detaylardan biri otel odalarındaki yatakların ayak ucuna serilen örtülerdir.

Seyahat edenlerin en çok merak ettiği detaylardan biri otel odalarındaki yatakların ayak ucuna serilen örtülerdir.

Estetik mi, yoksa pratik bir işlev mi? İşte bu gizemli örtünün sırrını yıllarını turizm sektöründe geçirmiş eski bir turizmci açıkladı.

Turizmciye göre bu örtünün tam dört farklı amacı var. İlki tamamen dekoratif! İkinci sebep hijyen. Üçüncü işlev ise konfor katkısı. Dördüncü ve belki de en dikkat çekici sebep ise marka imajı. Kısacası, yıllardır “Süs mü, işlev mi?” diye düşündüğümüz o otel örtüsü aslında hem göze hem hijyene hem de konfora hitap eden çok amaçlı bir detaymış. Bundan sonra bir otel odasına girdiğinizde o örtüye daha farklı gözle bakacağınıza eminiz.

