Eski Bir Turizmci Açıkladı: Otel Odalarında Yatakların Ayak Ucuna Serilen Örtü Aslında Ne İşe Yarıyor?

Yıllardır otel odalarında gördüğümüz ama tam olarak ne işe yaradığını bir türlü çözemediğimiz o gizemli örtünün sırrı sonunda çözüldü. Eski bir turizmci olan Alper Mutlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımla otel yataklarının ayak ucuna serilen bu örtülerin gerçek amacını anlattı. Dekordan hijyene, konfordan marka imajına kadar dört farklı sebep sıralayan turizmci, yıllardır akılları kurcalayan soruya yanıt verdi.

Gelin birlikte bu örtünün aslında ne işe yaradığını öğrenelim.

Kaynak: alpermutlu1923/