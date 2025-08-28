onedio
Ülkeye Giden Bir İçerik Üreticisi Yanıtladı: Hindistan'daki Birçok Evde Neden Tuvalet Yok?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
28.08.2025 - 14:54

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken içerik üreticisi Kadriye Uysal Yahiaoui, Hindistan gezisi sırasında gözlemlediği çarpıcı bir gerçeği takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, birçok evde tuvalet bulunmadığını ve bunun halk için ciddi hijyen ve güvenlik sorunlarına yol açtığını söyledi. Özellikle kırsal bölgelerde kadınların bu nedenle büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Devletin ise bu soruna çözüm bulmak için defalarca seferberlik başlattığını dile getirdi.

Buyrun detaylara

Kaynak: gezgin.voyageuse

Kaynak: https://www.instagram.com/gezgin.voya...
Sosyal medyada içerikleriyle tanınan Kadriye Uysal Yahiaoui, Hindistan seyahatinde karşılaştığı şaşırtıcı bir durumu gündeme taşıdı.

Sosyal medyada içerikleriyle tanınan Kadriye Uysal Yahiaoui, Hindistan seyahatinde karşılaştığı şaşırtıcı bir durumu gündeme taşıdı.

Çektiği videoda anlattıklarına göre, Hindistan’da hâlâ çok sayıda evde tuvalet bulunmuyor. Edindiği bilgilere göre halkın yaklaşık %70’i evinde tuvalet olmadığı için ihtiyaçlarını dışarıda gidermek zorunda kalıyor.

Yahiaoui, Hindular arasında tuvaletin eve yapılmasının dini açıdan hoş karşılanmadığını, ibadet edilen ve yaşanılan yerde tuvaletin “haram” kabul edildiğini anlattı. Ancak bu durum ciddi hijyen sorunlarına yol açıyor.

