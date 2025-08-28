Ülkeye Giden Bir İçerik Üreticisi Yanıtladı: Hindistan'daki Birçok Evde Neden Tuvalet Yok?

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken içerik üreticisi Kadriye Uysal Yahiaoui, Hindistan gezisi sırasında gözlemlediği çarpıcı bir gerçeği takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, birçok evde tuvalet bulunmadığını ve bunun halk için ciddi hijyen ve güvenlik sorunlarına yol açtığını söyledi. Özellikle kırsal bölgelerde kadınların bu nedenle büyük tehlikelerle karşı karşıya kaldığını vurguladı. Devletin ise bu soruna çözüm bulmak için defalarca seferberlik başlattığını dile getirdi.

Kaynak: gezgin.voyageuse