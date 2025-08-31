onedio
Aşk ve Gözyaşı'nın Yayın Tarihi Kızılcık Şerbeti İzleyicilerini Ayağa Kaldırdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.08.2025 - 12:03

Aşkı Hatırla, Rüzgara Bırak filmleriyle partnerlikleri çok beğenilen Hande Erçel ve Barış Arduç bu kez Aşk ve Gözyaşı adlı bir televizyon projesiyle bir arada.. ATV’nin yeni sezon bombası olacak yapımın Cuma günleri ekrana geleceği duyurulunca, Kızılcık Şerbeti izleyicileri ayağa kalktı. İki iddialı dizinin aynı gün yayınlanacak olması, “reyting savaşları başlıyor” yorumlarını da beraberinde getirdi. 

İşte gelen yorumlar...

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
Türk dizi ve film sektörünün son yıllardaki en çok sevilen çiftlerinden Hande Erçel ve Barış Arduç, üçüncü kez aynı projede buluşuyor.

Daha önceki yapımlarda sergiledikleri güçlü uyumlarıyla büyük beğeni toplayan ikili, bu kez Aşk ve Gözyaşı dizisinin başrollerinde izleyici karşısına çıkacak. ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi, henüz başlamadan büyük bir merak uyandırmış durumda.

Aşk ve Gözyaşı, Güney Kore yapımı Queen of Tears dizisinin uyarlaması olarak dikkat çekiyor. İlk fragman geçtiğimiz haftalarda yayınlanmış, dizi sosyal medyada şimdiden fenomen ilan edilmişti.

Fragmanı izlemeyenler için:

Ancak asıl yankıyı ikinci fragman ve yayın tarihi duyurusu yaptı.

Birsen Altuntaş dizinin 12 Eylül Cuma akşamı ekrana geleceğini duyurdu.

İşte bu detay, sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Çünkü aynı gün Show TV’nin reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti ekranlara geliyor. Hal böyle olunca, izleyiciler arasında “reyting savaşı” yorumları peş peşe geldi.

Kızılcık Şerbeti fanları “Reklam arasında bile sizi ezer” derken, bazı kullanıcılar “ATV bu hamleyle büyük risk aldı” yorumunu yaptı.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
