Aşk ve Gözyaşı'nın Yayın Tarihi Kızılcık Şerbeti İzleyicilerini Ayağa Kaldırdı!
Aşkı Hatırla, Rüzgara Bırak filmleriyle partnerlikleri çok beğenilen Hande Erçel ve Barış Arduç bu kez Aşk ve Gözyaşı adlı bir televizyon projesiyle bir arada.. ATV’nin yeni sezon bombası olacak yapımın Cuma günleri ekrana geleceği duyurulunca, Kızılcık Şerbeti izleyicileri ayağa kalktı. İki iddialı dizinin aynı gün yayınlanacak olması, “reyting savaşları başlıyor” yorumlarını da beraberinde getirdi.
İşte gelen yorumlar...
Türk dizi ve film sektörünün son yıllardaki en çok sevilen çiftlerinden Hande Erçel ve Barış Arduç, üçüncü kez aynı projede buluşuyor.
Ancak asıl yankıyı ikinci fragman ve yayın tarihi duyurusu yaptı.
Birsen Altuntaş dizinin 12 Eylül Cuma akşamı ekrana geleceğini duyurdu.
