Hande Erçel ve Barış Arduç'un Yeni Dizisi "Aşk ve Gözyaşı"nın İlk Tanıtım Fragmanı Yayınlandı!

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak olan Aşk ve Gözyaşı dizisi, daha şimdiden sezonun en popüler işleri arasındaki yerini aldı. Güney Kore'deki Queen of Teras adlı dizinin uyarlaması olan yapım, başrolleri dikkat çekerken Arduç ve Erçel'in bu defa bambaşka karakterlere hayat verecek olması da ayrıca heyecan yarattı.

Geçtiğimiz günlerde sete çıkan Aşk ve Gözyaşı dizisinin tanıtım fragmanının ne zaman yayınlanacağı merak edilirken sonunda beklenen paylaşım geldi. Aşk ve Gözyaşı dizisinin resmi sosyal medya hesaplarından dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.