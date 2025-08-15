Hande Erçel ve Barış Arduç'un Yeni Dizisi "Aşk ve Gözyaşı"nın İlk Tanıtım Fragmanı Yayınlandı!
Hande Erçel ve Barış Arduç'un üçüncü kez partner olduğu Aşk ve Gözyaşı dizisi seyirci tarafından merakla bekleniyor. Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak Aşk ve Gözyaşı dizisi geçtiğimiz günlerde sete çıkarken fenomen yaratacak dizinin ilk tanıtım fragmanı bugün yayınlandı.
Hande Erçel ve Barış Arduç uyumunu üçüncü kez izleyeceğimiz Aşk ve Gözyaşı bomba gibi geliyor.
İşte Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk tanıtım fragmanı:
