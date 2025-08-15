onedio
Hande Erçel ve Barış Arduç'un Yeni Dizisi "Aşk ve Gözyaşı"nın İlk Tanıtım Fragmanı Yayınlandı!

Hande Erçel ve Barış Arduç'un Yeni Dizisi "Aşk ve Gözyaşı"nın İlk Tanıtım Fragmanı Yayınlandı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
15.08.2025 - 21:30

Hande Erçel ve Barış Arduç'un üçüncü kez partner olduğu Aşk ve Gözyaşı dizisi seyirci tarafından merakla bekleniyor. Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak Aşk ve Gözyaşı dizisi geçtiğimiz günlerde sete çıkarken fenomen yaratacak dizinin ilk tanıtım fragmanı bugün yayınlandı.

Hande Erçel ve Barış Arduç uyumunu üçüncü kez izleyeceğimiz Aşk ve Gözyaşı bomba gibi geliyor.

Yeni sezonda atv ekranlarında yayınlanacak olan Aşk ve Gözyaşı dizisi, daha şimdiden sezonun en popüler işleri arasındaki yerini aldı. Güney Kore'deki Queen of Teras adlı dizinin uyarlaması olan yapım, başrolleri dikkat çekerken Arduç ve Erçel'in bu defa bambaşka karakterlere hayat verecek olması da ayrıca heyecan yarattı.

Geçtiğimiz günlerde sete çıkan Aşk ve Gözyaşı dizisinin tanıtım fragmanının ne zaman yayınlanacağı merak edilirken sonunda beklenen paylaşım geldi. Aşk ve Gözyaşı dizisinin resmi sosyal medya hesaplarından dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı.

İşte Aşk ve Gözyaşı dizisinin ilk tanıtım fragmanı:

