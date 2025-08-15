TRT 1'in Yeni Dizisi "Taşacak Ha Bu Deniz" İçin Sürpriz Oyuncu!
TRT 1, yeni sezon için pek çok iddialı projeyle geliyor. Bunlardan biri de Karadeniz dizisi olan 'Taşacak Ha Bu Deniz' olacak. Peki, TRT'nin yeni dizisi için hangi sürpriz isimle anlaşmaya varıldı?
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinden "Taşacak Ha Bu Deniz" için hazırlıklar devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O isim ise Burak Yörük'ten başkası değil!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın