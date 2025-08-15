onedio
TRT 1'in Yeni Dizisi "Taşacak Ha Bu Deniz" İçin Sürpriz Oyuncu!

TRT 1'in Yeni Dizisi "Taşacak Ha Bu Deniz" İçin Sürpriz Oyuncu!

yerli dizi
Esra Demirci
15.08.2025 - 17:45
15.08.2025 - 17:45

TRT 1, yeni sezon için pek çok iddialı projeyle geliyor. Bunlardan biri de Karadeniz dizisi olan 'Taşacak Ha Bu Deniz' olacak. Peki, TRT'nin yeni dizisi için hangi sürpriz isimle anlaşmaya varıldı?

KAYNAK: Birsen Altuntaş

TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinden "Taşacak Ha Bu Deniz" için hazırlıklar devam ediyor.

TRT 1'in yeni sezon için en iddialı işlerinden "Taşacak Ha Bu Deniz" için hazırlıklar devam ediyor.

Karadeniz dizisi olarak ekranlara gelecek olan Taşacak Ha Bu Deniz'in kadrosuna hala yeni isimler katılıyor. Birsen Altuntaş, geçtiğimiz günlerde Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın TRT dizisinde başrol olacaklarını açıklamıştı. 

Çekimleri Trabzon'da yapılacak olan OGM Pictures dizisine yeni bir oyuncu daha dahil oldu!

O isim ise Burak Yörük'ten başkası değil!

O isim ise Burak Yörük'ten başkası değil!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki düşman aile Furtuna ve Koçari’lerin hikâyesini anlatacak Taşacak Ha Bu Deniz'de Burak Yörük, dizinin başrollerinden doktor Oruç'u canlandıracak. Oruç Furtuna karakteriyle Burak Yörük'ü yeni sezonda TRT 1'de izleyeceğiz.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
