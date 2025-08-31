onedio
Sibel Can ve Gülben Ergen Arasında 19 Yıla Dayanan ve Soğuk Savaşa Dönen Kavgayı Hatırlıyoruz!

Sibel Can ve Gülben Ergen Arasında 19 Yıla Dayanan ve Soğuk Savaşa Dönen Kavgayı Hatırlıyoruz!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
31.08.2025 - 16:02

Türk müziğinin iki dev ismi, Sibel Can ve Gülben Ergen’in yıllara yayılan küslüğü, magazin tarihine damga vuran en unutulmaz polemiklerden biri oldu. “Sibel gitsin, çocuk baksın” sözleriyle başlayan atışmalar, sahnede yapılan göndermeler, karşılıklı sitemler ve yıllar boyu devam eden mesafeli tavırlar… İkili defalarca aynı ortamda bulunsa da selam bile vermedi. Peki bu kırgınlığın ardında yatan gerçek sebep neydi? 

İşte Sibel Can ve Gülben Ergen’in bitmeyen gerginliğinin perde arkası.

Türk sanat müziği ve fantezi müziğin sevilen sesi Sibel Can ile, şarkıcı, sunucu ve oyuncu kimliğiyle her daim gündemde olan Gülben Ergen…

Türk sanat müziği ve fantezi müziğin sevilen sesi Sibel Can ile, şarkıcı, sunucu ve oyuncu kimliğiyle her daim gündemde olan Gülben Ergen…

İkisi de sahnelerin en güçlü isimleriden. Ama ne yazık ki, aralarındaki dostluk 2006 yılında yaşanan bir kırılma ile yerini büyük bir küslüğe bıraktı.

Aslında ilk kıvılcım Gülben Ergen’in bir dergi röportajında söylediği sözlerle çakıldı.

Aslında ilk kıvılcım Gülben Ergen'in bir dergi röportajında söylediği sözlerle çakıldı.

Henüz anne olmadığı yıllarda, anneliği üzerinden Sibel Can’a göndermede bulunan Ergen, “Sibel gitsin, çocuk baksın” diyerek ortalığı karıştırdı. Bu sözlere sessiz kalmayan Sibel Can ise, “İnsan hep yaptığı işle gündemde olmalı, ona buna sataşarak bir yere gelmek doğru değil” diyerek sert çıkış yaptı.

Bu gerginlik sadece sözlerle sınırlı kalmadı.

Bu gerginlik sadece sözlerle sınırlı kalmadı.

Gülben Ergen, Sibel Can’ın “Çakmak Çakmak” şarkısını Ajdar’ın meşhur “Nane Nane” şarkısına benzetmiş, muhabirler bu yorumu Sibel Can’a sorunca Can, “O kadın hakkında konuşmak istemiyorum” diyerek mesafesini koymuştu.

Ardından Gülben’in banttan şarkı söylemesiyle dalga geçen Sibel Can, “Benim programımda konuklar canlı ve pırıl pırıl söyler” diyerek rakibesine göndermede bulundu.

Ardından Gülben'in banttan şarkı söylemesiyle dalga geçen Sibel Can, "Benim programımda konuklar canlı ve pırıl pırıl söyler" diyerek rakibesine göndermede bulundu.

2011 yılına gelindiğinde ise iki ünlü isim aynı uçakta yan yana düştü. Ancak ne selam ne de tebessüm vardı. Uçaktan indikten sonra gazetecilerin “Sibel Hanım’la aynı uçaktaydınız, görmediniz mi?” sorusuna Gülben Ergen’in verdiği “Ben hep bir numara olunca böyle oluyor” cevabı, tartışmayı bir kez daha alevlendirdi.

Gelelim küslüğün asıl nedenine...

Gelelim küslüğün asıl nedenine...

İddialara göre tüm bu polemiklerin arkasında aslında çok daha kişisel bir kırgınlık yatıyordu. 2006 yılında Sibel Can, annesi Emine Gül Sezer Cangüre’i kaybetti.

O dönem yakın arkadaş olarak gördüğü Gülben Ergen’in eve gelmeyip sadece mesajla taziye bildirmesi, Can’ı derinden yaraladı.

O dönem yakın arkadaş olarak gördüğü Gülben Ergen'in eve gelmeyip sadece mesajla taziye bildirmesi, Can'ı derinden yaraladı.

“Annem, Gülben’in kariyerinin ilk yıllarında çok ilgilenmişti. Onun dizilerinde giydiği bazı kıyafetleri Kapalıçarşı’dan annem seçerdi. Vefat ettiğinde sadece mesaj atması beni çok üzdü, bunu hiç unutmayacağım” diyerek kırgınlığını yıllar sonra açıkladı.

Gülben Ergen ise kendisini şu sözlerle savundu:

Gülben Ergen ise kendisini şu sözlerle savundu:

“Sibel’in bana neden darıldığını bilmiyorum. Keşke bu kırgınlığını gazetecilere değil yüzüme söyleseydi. Ben konuyu medyadan öğrenince onun samimi olmadığına karar verdim. Bu yüzden görüşmüyoruz.”

Aradan yıllar geçmesine rağmen iki ismin yolları hiç barışta kesişmedi.

Aradan yıllar geçmesine rağmen iki ismin yolları hiç barışta kesişmedi.

Defalarca aynı sahnelerde, aynı organizasyonlarda bulunsalar da birbirlerinden uzak durmayı tercih ettiler. Sibel Can ve Gülben Ergen’in bu küslüğü, Türk magazin tarihine bitmeyen gerginlik olarak geçti.

Kimin haklı, kimin haksız olduğu ise hala tartışma konusu. Kimine göre Gülben’in sözleri kırıcıydı, kimine göre Sibel’in kırgınlığı fazla büyüttüğü düşünüldü. Ama gerçek şu ki; iki güçlü kadın arasındaki bu soğukluk, yıllardır müzik dünyasının en merak edilen polemiklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...

