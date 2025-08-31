Sibel Can ve Gülben Ergen Arasında 19 Yıla Dayanan ve Soğuk Savaşa Dönen Kavgayı Hatırlıyoruz!

Defalarca aynı sahnelerde, aynı organizasyonlarda bulunsalar da birbirlerinden uzak durmayı tercih ettiler. Sibel Can ve Gülben Ergen’in bu küslüğü, Türk magazin tarihine bitmeyen gerginlik olarak geçti.

Kimin haklı, kimin haksız olduğu ise hala tartışma konusu. Kimine göre Gülben’in sözleri kırıcıydı, kimine göre Sibel’in kırgınlığı fazla büyüttüğü düşünüldü. Ama gerçek şu ki; iki güçlü kadın arasındaki bu soğukluk, yıllardır müzik dünyasının en merak edilen polemiklerinden biri olarak hafızalara kazındı. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz...