Sibel Can ve Gülben Ergen Arasında 19 Yıla Dayanan ve Soğuk Savaşa Dönen Kavgayı Hatırlıyoruz!
Türk müziğinin iki dev ismi, Sibel Can ve Gülben Ergen’in yıllara yayılan küslüğü, magazin tarihine damga vuran en unutulmaz polemiklerden biri oldu. “Sibel gitsin, çocuk baksın” sözleriyle başlayan atışmalar, sahnede yapılan göndermeler, karşılıklı sitemler ve yıllar boyu devam eden mesafeli tavırlar… İkili defalarca aynı ortamda bulunsa da selam bile vermedi. Peki bu kırgınlığın ardında yatan gerçek sebep neydi?
İşte Sibel Can ve Gülben Ergen’in bitmeyen gerginliğinin perde arkası.
Türk sanat müziği ve fantezi müziğin sevilen sesi Sibel Can ile, şarkıcı, sunucu ve oyuncu kimliğiyle her daim gündemde olan Gülben Ergen…
Aslında ilk kıvılcım Gülben Ergen’in bir dergi röportajında söylediği sözlerle çakıldı.
Bu gerginlik sadece sözlerle sınırlı kalmadı.
Ardından Gülben’in banttan şarkı söylemesiyle dalga geçen Sibel Can, “Benim programımda konuklar canlı ve pırıl pırıl söyler” diyerek rakibesine göndermede bulundu.
Gelelim küslüğün asıl nedenine...
O dönem yakın arkadaş olarak gördüğü Gülben Ergen’in eve gelmeyip sadece mesajla taziye bildirmesi, Can’ı derinden yaraladı.
Gülben Ergen ise kendisini şu sözlerle savundu:
Aradan yıllar geçmesine rağmen iki ismin yolları hiç barışta kesişmedi.
