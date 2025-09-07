onedio
Sahneye Alkollü Çıkan Serdar Ortaç Şarkı Sözlerini Unuttu: Ayakta Duramadığı O Anlar Tepki Çekti!

Gülistan Başköy
07.09.2025 - 09:50

Bir dönem şarkılarıyla 2000’lere damga vuran Serdar Ortaç, bu kez sahnede şarkı sözlerini unutmasıyla gündemde. Geçtiğimiz yıl Harbiye’deki konserinde de benzer anlar yaşayan Ortaç, ayakta durmakta güçlük çekmiş ve dansçılarından destek almıştı. “Bu alkolün Allah belasını versin” sözleri hafızalara kazınmışken, şimdi bir başka konserinde yine aynı durumla karşı karşıya kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi. 

Buyurun detaylara birlikte bakalım.

Kaynak: 2. Sayfa

Türk pop müziğinin en üretken ve en popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü şarkıcı, 1990’ların ortasından itibaren şarkılarıyla milyonları peşinden sürükledi. “Karabiberim”, “Dansöz”, “Poşet”, “Şeytan” ve daha nice hit şarkısı, özellikle 2000’li yılların yazlarına damga vurdu. Albümleri milyonlar sattı, şarkıları düğünlerden gece kulüplerine kadar her yerde çaldı. Kısacası bir dönemin müzik listeleri Ortaç’sız düşünülemezdi.

Ancak şöhretin ve başarının yanında, Serdar Ortaç’ın özel hayatı da hep magazin gündeminde yer aldı. Özellikle kumar tutkusu ve alkol alışkanlığı, kariyerine gölge düşüren konular arasında. Geçtiğimiz aylarda Orkun Işıtmak’ın “Pembe Yalanlar” serisine katılan Ortaç, yalan makinesine bağlanmıştı. Kendisine “Kumarda ne kadar kaybettin?” sorusu yöneltildiğinde, “Ne kadar kaybettim bilmiyorum, çok kaybettim” diyerek hayatı boyunca kazandığı paranın büyük kısmını, hatta neredeyse tamamını kaybettiğini açıklamıştı.

O açıklamasının tamamına burada detaylıca yer vermiştik:

Tüm bunların yanı sıra Serdar Ortaç, uzun yıllardır MS hastalığıyla da mücadele ediyor.

Merkezi sinir sistemini etkileyen bu hastalık, yürüme güçlüğü, denge kaybı ve kaslarda zayıflık gibi sorunlara yol açıyor. Ortaç, hastalığının sahne hayatını nasıl etkilediğini defalarca dile getirmişti. Bazı konserlerinde yürümekte zorlanmış, dansçılarından destek almak zorunda kalmıştı. Hayranları da bu görüntüler karşısında endişelenmeden edememişti.

Daha önceki açıklamasında da 'Ömrüm ya 10–15 yıl kaldı ya da hiç… Zaten çoluk çocuk da yok' diyerek mirasını evindeki çalışanlara bırakacağını belirtmişti.

Vasiyeti sosyal medyada gündem olmuştu.

2. Sayfa'nın haberine göre; hastalığıyla boğuşurken konserlerine de devam eden Serdar Ortaç, bir önceki gün çıktığı sahnede yine çok konuşulan bir ana imza attı.

