Sahneye Alkollü Çıkan Serdar Ortaç Şarkı Sözlerini Unuttu: Ayakta Duramadığı O Anlar Tepki Çekti!
Bir dönem şarkılarıyla 2000’lere damga vuran Serdar Ortaç, bu kez sahnede şarkı sözlerini unutmasıyla gündemde. Geçtiğimiz yıl Harbiye’deki konserinde de benzer anlar yaşayan Ortaç, ayakta durmakta güçlük çekmiş ve dansçılarından destek almıştı. “Bu alkolün Allah belasını versin” sözleri hafızalara kazınmışken, şimdi bir başka konserinde yine aynı durumla karşı karşıya kaldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede gündem olurken tepkiler de beraberinde geldi.
Buyurun detaylara birlikte bakalım.
Kaynak: 2. Sayfa
Türk pop müziğinin en üretken ve en popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
Tüm bunların yanı sıra Serdar Ortaç, uzun yıllardır MS hastalığıyla da mücadele ediyor.
2. Sayfa'nın haberine göre; hastalığıyla boğuşurken konserlerine de devam eden Serdar Ortaç, bir önceki gün çıktığı sahnede yine çok konuşulan bir ana imza attı.
