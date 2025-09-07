Sahneye Alkollü Çıkan Serdar Ortaç Şarkı Sözlerini Unuttu: Ayakta Duramadığı O Anlar Tepki Çekti!

Ünlü şarkıcı, 1990’ların ortasından itibaren şarkılarıyla milyonları peşinden sürükledi. “Karabiberim”, “Dansöz”, “Poşet”, “Şeytan” ve daha nice hit şarkısı, özellikle 2000’li yılların yazlarına damga vurdu. Albümleri milyonlar sattı, şarkıları düğünlerden gece kulüplerine kadar her yerde çaldı. Kısacası bir dönemin müzik listeleri Ortaç’sız düşünülemezdi.

Ancak şöhretin ve başarının yanında, Serdar Ortaç’ın özel hayatı da hep magazin gündeminde yer aldı. Özellikle kumar tutkusu ve alkol alışkanlığı, kariyerine gölge düşüren konular arasında. Geçtiğimiz aylarda Orkun Işıtmak’ın “Pembe Yalanlar” serisine katılan Ortaç, yalan makinesine bağlanmıştı. Kendisine “Kumarda ne kadar kaybettin?” sorusu yöneltildiğinde, “Ne kadar kaybettim bilmiyorum, çok kaybettim” diyerek hayatı boyunca kazandığı paranın büyük kısmını, hatta neredeyse tamamını kaybettiğini açıklamıştı.