Manifest'e Açılan "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" Soruşturmasına X Kullanıcılarından Tepki Yağdı!

Hypers New Media çatısı altında kariyerlerine başlayan grup, çıkış şarkıları “Zamansızdık” ile listeleri altüst etmişti. Ardından “Arıyo”, “KTS” ve “Snap” gibi hitlerle adını geniş kitlelere duyurdu.

Grup, geçtiğimiz gün de İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen “Deluxe Day” etkinliğinde sahneye çıktı. Bu konser, Manifest’in ilk kez 18 yaş sınırıyla performans sergilemesi açısından ayrı bir önem taşıyordu. Daha duyurulduğu günden itibaren yoğun ilgi gören etkinliğin biletleri kısa sürede tükendi. Asıl yankı ise sahnedeki dans şovları ve sahne kıyafetlerinden geldi. Enerjik koreografiler, kimi izleyiciler tarafından beğenilirken, kimilerince fazla iddialı bulundu.