Manifest'e Açılan "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" Soruşturmasına X Kullanıcılarından Tepki Yağdı!
Manifest grubu önceki akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta ilk 18 yaş sınırı olan konserini verdi. Sahne kıyafetleri ve dans şovları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken yorumlar adeta yağmur gibi geldi. Ancak konserin yankıları bununla da sınırlı kalmadı; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re’sen soruşturma başlattı. Karar sosyal medyada tepkilere yol açarken, Manifest’e destek mesajları peş peşe geldi.
İşte detaylar…
2025 yılında kurulan ve kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan müzik grubu haline gelen Manifest, “Big5 Türkiye” yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım atmıştı.
Ancak olay bununla sınırlı kalmadı.
