Manifest'e Açılan "Hayasızca Hareketler" ve "Teşhircilik" Soruşturmasına X Kullanıcılarından Tepki Yağdı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
07.09.2025 - 13:03

Manifest grubu önceki akşam İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta ilk 18 yaş sınırı olan konserini verdi. Sahne kıyafetleri ve dans şovları sosyal medyada büyük yankı uyandırırken yorumlar adeta yağmur gibi geldi. Ancak konserin yankıları bununla da sınırlı kalmadı; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gösteriler nedeniyle “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re’sen soruşturma başlattı. Karar sosyal medyada tepkilere yol açarken, Manifest’e destek mesajları peş peşe geldi. 

İşte detaylar…

2025 yılında kurulan ve kısa sürede Türkiye’nin en çok konuşulan müzik grubu haline gelen Manifest, “Big5 Türkiye” yarışmasını kazanarak müzik dünyasına adım atmıştı.

Hypers New Media çatısı altında kariyerlerine başlayan grup, çıkış şarkıları “Zamansızdık” ile listeleri altüst etmişti. Ardından “Arıyo”, “KTS” ve “Snap” gibi hitlerle adını geniş kitlelere duyurdu. 

Grup, geçtiğimiz gün de İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta düzenlenen “Deluxe Day” etkinliğinde sahneye çıktı. Bu konser, Manifest’in ilk kez 18 yaş sınırıyla performans sergilemesi açısından ayrı bir önem taşıyordu. Daha duyurulduğu günden itibaren yoğun ilgi gören etkinliğin biletleri kısa sürede tükendi. Asıl yankı ise sahnedeki dans şovları ve sahne kıyafetlerinden geldi. Enerjik koreografiler, kimi izleyiciler tarafından beğenilirken, kimilerince fazla iddialı bulundu.

Konserden yansıyan anlara gelen yorumlardan bu içeriğimizde de bahsetmiştik.

Ancak olay bununla sınırlı kalmadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, KüçükÇiftlik Park’taki konserin ardından grup hakkında “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlarından re’sen soruşturma başlattı. Karar kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı bu girişime sert tepki gösterdi. 

İşte gelen tepkilerden bazıları...

